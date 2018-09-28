姚嗆搬 丁稱總部設和平西路

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中國時報
／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中競選總部將設在和平西路一段、晉江街口，雖地處中正區，但鄰近萬華區，頗有深入綠營拔樁意味。民進黨台北市長參選人姚文智昨天受訪表示，不論丁守中競選總部在哪個地點，他都尊重，但請盡快搬出不當黨產八德大樓。

丁守中對此則不以為然，並表示，「既然競選總部決定設在和平西路，不就是搬離黨部了嗎？」

姚文智說，國民黨不要再想用黨庫通國庫方式選舉，這會讓人唾棄，大家不要以為國民黨沒有了黨產就不再家大業大，他們的力量還是很龐大。

姚文智今天將與中山、大同區黨籍議員合辦後援會成立大會，蔡英文總統將到場；無獨有偶，丁守中昨天也與國民黨主席吳敦義合體造勢，營造團結氣氛。

民進黨北市黨部主委陳正德表示，姚文智自從被民進黨提名後到現在將近4個月的時間，經過了盤整、基層歸隊，雖然非常艱辛，但總算完成第一階段工作，今天開始的6場議員選區與後援會成立大會，就是關鍵時期，一場一場這樣衝，贏得最後勝利。

此外，台北市長柯文哲近日陷入「花名冊」風波，姚文智對此指出，「花名冊」那場餐會他沒有參加，然而，柯文哲去大陸18次之多，也不是去做生意，可能衍生各種猜測，卻很少看到柯文哲正面答覆，總該給大家一個直接說法。

台北市長柯文哲花名冊風波延燒，前副總統呂秀蓮前晚於廣播節目聲稱，柯在餐會上的確講一些讓柯妻子陳佩琪反應很大，對此，柯文哲27日受訪表示，他很討厭這種暗示的，要講就明白講，這樣聽起來很像「嘿嘿嘿」暗酸呂秀蓮。

(中國時報)

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