2018年09月28日 01:13 中國時報 李怡萱／基隆報導

年底議員選舉逼近，基隆市選情「火辣辣」，除競選活動熱鬧滾滾外，參選人女神級的「大嫂團」也成為另類焦點，中山區議員參選人張秉鈞的老婆擁有一頭大波浪捲髮、無辜大眼，美艷外型神似女星許維恩，還有暖暖區議員林明智的太太「費歐娜」氣質清新，每每現身為丈夫站台，亮眼外型總是全場矚目的焦點。

張秉鈞是基隆市議員兼民進黨基隆市黨部主委張錦煌的兒子，擔任父親特助多年，今年接下父親衣缽，準備力拚中山區議員席次。張秉鈞說，太太的支持是他選舉最大的動力，但老婆個性比較害羞，而且人在國外工作，平均好幾個月才回台灣一次，所以不常出來輔選。

還有，暖暖區議員林明智也有個長相甜美的老婆「費歐娜」，不但是林的賢內助，更是最佳助選員，不僅替林安排全部的行程活動，還能天天接送小孩上、下學。對最佳助選員這個封號，費歐娜害羞表示，老公因為職業關係，常常忙到很晚才回家，不過她明白，老公的辛苦都是為了讓暖暖居民有更好的未來，百分之百支持先生參選。

至於仁愛區的市議員參選人童子瑋的妻子則是還未曝光的隱藏版女神，兩人愛情長跑多年，雖已經結婚5年，但夫妻倆感情甜蜜蜜，老婆大眼挺鼻加上白皙皮膚、烏黑長髮，是標準的氣質美人，娃娃臉外型還曾被誤認成大學生。不過，童子瑋對愛妻十分保護，很少在公開場合提及另一半，老婆目前也從未公開站台。

(中國時報)