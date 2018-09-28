柯文哲、韓國瑜、鄭文燦

2018年09月28日 04:12 中國時報 張宇韶

韓國瑜與柯文哲這類非典型政治人物的崛起，猶如硬幣之兩面，不僅牽引當下政治文化、政治參與的模式與內容，更對未來台灣政治發展具有深刻的影響。

正面來說，這是社會多元開放與民主參與的體現，因為政治參與者可以擺脫權貴或階層的傳統，從庶民社會的實際需要出發，直接挑戰甚至解構既有的權力結構，即便這些人的論述專業深度不足，對於政治實踐欠缺人文關懷，其公共政策只追求媒體聲量與選票效應；許多政治觀察者更認為這是民粹與新媒體混合下的產物。從韓國瑜的選戰策略及柯文哲的學姊旋風都可得到驗證。

消極而言，素人政治反應一般民眾對於政黨政治的厭倦情緒，以及對藍綠政客的不信任心態。台灣雖然經歷了幾場社會運動和幾次政黨輪替，然而藍綠兩黨所培養的政治菁英，在面對台灣各項重要議題時永遠爭論不休，而且拿不出具體辦法。

民進黨固然高舉民主政治與轉型正義的價值，但執政以來開展一系列改革運動後疲態已露，許多人來不及享受改革的成果，卻得面對經濟停滯與社會衝突的成本；在張天欽令人譁然的爭議中，轉型正義理念尚未實現，卻已淪為權鬥工具。此外，在美中爭霸與兩岸關係的僵局下，有識之士已經重新思考台灣的戰略選擇，因為深綠獨派高舉的傳統國族主義建構與群眾運動路線，實在無法帶領台灣走出當下困境。

另一方面，國民黨始終抗拒公民社會的進步價值，這個黨始終沉浸在「亞洲四小龍」的美好年代，對兩岸關係只有「九二共識」的唯一套路，卻無視北京業已緊縮「各自表述」的事實。面對民進黨執政困境，國民黨顯然不想採取「建設性」在野黨的立場，反而採取堅壁清野、拉高對抗的姿態，因為樂觀論者堅信在民進黨執政下滑的情勢下，這是重返執政的唯一策略。而黨的掌權者也全然無視其政治論述蒼白無力、支持群眾凋零萎縮的窘境。

在朝野欠缺信任相互對抗下，藍綠政黨已陷入「權力安全困境」的惡性循環。在這樣的社會氛圍中，任何政策幾無理性討論的可能，兩黨似乎只有勝選的策略，卻拿不出贏回台灣的辦法。

在這樣困頓的局勢中，民眾大致有幾種選擇。第一種人仍選擇在政治競技場上繼續奮戰，然而在同溫層的催化下，政治參與日趨朝向光譜的兩極並出現激進化的趨勢。第二種是虛無主義者，認為政治異常黑暗，因此選擇冷漠或不表態，其所造成的衝擊即是沉默螺旋現象倍增，導致政治參與意願的低落。第三種則是將其對政治的期待與想像，寄託在政治素人與網紅身上，既然兩黨菁英無法信任期待，不如選擇相信他們「可能」拿出辦法。

然而，不論過於激進或是異常冷淡，不僅無助理性公民文化的理性實踐，同時更催生民粹政治人物的複製與外溢效應，向下沉淪且惡性循環。

深入反省，藍綠非理性對抗以及民眾的相對剝奪感恐是問題關鍵，但在藍綠盤根錯節的恩怨情仇中，主張藍綠和解目前可能是一廂情願的奢望。最務實的作法就是揚善抑惡與理性對話，鄭文燦的桃園模式其實是反思與批判的切入點。他提供了從政者一個正面的激勵作用，也讓選民得到難得的學習經驗，如此方能發揮「良幣驅逐劣幣」的效果，並逐漸改變當下的政黨文化。

（作者為兩岸政策協會研究員）

(中國時報)