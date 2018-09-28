財務也可以華麗轉身CEO

2018年09月28日 04:12 中國時報 丁學文

說意外不意外，說不意外又很意外。9月10日，阿里巴巴馬雲宣布明年將卸任董事局主席一職，並由張勇接任。一直以來，就像這期《經濟學人》形容的，全球最容易被人辨認的資本家臉孔非馬雲莫屬，但正是這個退休宣告讓一直默默無聞的張勇走入了我們的視線。但張勇既非杭州十八羅漢之一，也不是那種一身草莽的浙江創業形象，相反的，張勇擁有最典型的財務出身履歷。不但如此，張勇的職業發展還是以審計為起點，財務管理為基礎的標準財務人。

在台灣，聯電董事長洪嘉聰及TVBS董事長張孝威都是CFO出身；大名鼎鼎的美國Pepsi即將離任CEO Indra Krishnamurthy Nooyi 也是CFO出身，事實上，Mckinsey調查發現英美各國20%左右的CEO都曾做過CFO。在台灣企業界的認知裡，CFO是CFO，CEO是CEO，前者主管公司財務，後者負責經營決策，想成為CEO你要嘛研發出身，要嘛是搞業務出身，難怪有人會提出了這樣的疑問：財務也可以出任CEO嗎？其實，這個認知放在當今全球產業鏈來看，顯然只是凸顯了身在台灣的孤陋寡聞。

華為創始人任正非就十分關注公司的財務體系及內部控制，他曾說過這樣一句話：「一個好的CFO可以隨時接任CEO。」我的同學也有很多在財務領域工作，他們常把成為CFO當作Career Planning的終極目標，但我認為財務人的發展遠不止於此。

當然，在台灣的傳統觀念裡，「財務」2字似乎已經被會計處理、報表框架和稅法規定綁架了，雖然表面看起來專業，實則在精耕三畝田的影響下，往往變得越來越狹隘。事實上，在全球產業轉型升級的浪潮裡，但凡具有前瞻性的財務人都意識到了轉型升級的重要性。如果你已經憑借過人的業務能力成為了財務領域的管理者，要想有所成就或更上一層樓，就要勇於突破固有的業務眼光，不能再紮在財務裡不能自拔，要學會換位思考，試著去接觸公司業務，學習業務、理解業務，嘗試站在經營者和投資者的角度展開多方思考，這樣才能突破自有專業的限制，有更多的機會去積攢資本運作方面的資源，從而能夠結合公司現有資源、所處發展困境、具體產業趨勢等給予決策者意見和建議，為公司創造更大的價值。

要知道這個世界已經越來越平台化，越來越需要那種能夠縱觀全局，擅長協調的高手。曾經，商業社會的精細分工有利效率，但往往也會引發那種管業務的不懂研發，管銷售的沒進過工廠的尷尬局面，這在以代工為主的台灣尤其明顯。

而在一家公司中，能夠掌控全局的必然是CEO，但如果要找一個備位的人，最合適的莫過於CFO。因為一名好的CFO雖然關注公司財務工作多一些，但不會把自己限縮在財務部門這三畝地，而會積極爭取成為CEO的戰略合作夥伴與之並肩作戰。他更懂得配合其他業務部門，提供財務支持與決策分析。只有這樣，公司的各項工作才能高效完成，CFO更能贏得其他人的尊重。除此之外，他還必須在資本運作方面替CEO或各部門準備好資金彈藥迎向競爭。而資本運作本來就是我一再強調不能不會的現代全球化戰爭一把利刃。

總而言之，CFO不但要會做事，還要會做人。正像Adidas的CFO Robin J. Stalker說的：CFO像膠水，鏈接CEO和其他人。他認為CFO必須是內部和外部關係良好的協調者。

這些年來，越來越多我身邊的私募基金界朋友和我談到「業務+資本運作+財務」已是新時代CEO的必備條件，對於深陷傳統會計泥沼的台灣財務人來說，應該把這看作讓你起死回生的電擊嘗試。財務從本質上來說是從數字看出企業的經濟活動，但數字只是表面，如果你只是把帳做好，大數據和AI人工智慧早晚會威脅你的飯碗。

如果你已經是CFO，那就好好修煉內功，看懂財務與業務的活化場景，主動幫CEO想想如何提升公司的價值，讓自己成為具備戰略眼光的兵法幕僚，並想方設法離開那個可以讓你悶頭做帳不問世事的舒適圈，當你有了足夠的見識儲備和資本管理能力，機會一旦來臨，你絕對可以無所畏懼的一把抓住它。

（作者為創投合夥人）

(中國時報)