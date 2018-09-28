限制民間往來 閉關自守

2018年09月28日 04:12 中國時報 李正修

在蔡英文政府不接受「九二共識」、且兩岸缺乏官方溝通機制的情形下，中國大陸正主動採取「軟硬兼施」的一系列對台措施，在在展現其企圖心。

反觀民進黨，受制獨派基本教義派的壓力，蔡政府只敢以含糊不清的「維持現狀」口號來表達善意，連兩岸定位都說不出口；現在為了挽救低迷選情，甚至動腦筋到限縮兩岸民間活動，似乎有意藉由降低互動來反制對岸。

先前傳出蔡政府有意立法剝奪申領大陸居住證的台灣人民之公民權，現在移民署又擬修正《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，擴大限制「曾任」大陸黨政軍職務者之來台申請，等於欲以行政權直接干預非官方往來。移民署雖說是為了「兼顧雙方交流常態化」及打擊犯罪，也辯解同時適度放寬有關親屬探親的相關條文，這樣的修法方向無形中卻流露出蔡政府對兩岸交流自信心不足的恐懼，也揭穿民進黨無力反擊大陸對台政策的真相。

蔡政府雖從未公開表明立場，但實際上已悄悄地選擇陳水扁時代「積極管理」的回頭路，其「閉關自守」路線只會讓本已處於國際孤立處境的台灣，更陷入坐井觀天的困局。

打開美中和解大門的外交家季辛吉就向大陸外長王毅表示，「川普政府必須停止以冷戰心態來看待中國，以免傷害美中雙邊關係」，現在這句話也可送給蔡政府，在現今經濟及科技全球化時代，還想走保護主義老路的，除川普之外，就屬本性保守的民進黨政府，這兩年多來的兩岸政策已經說明了一切。

蔡英文總統表面上雖仍堅守維持兩岸現狀的承諾，暗地裡卻放縱獨派攪亂台灣政壇一池春水，升高敵視心態，導致兩岸民心越來越遠。如此操作雖有助於鞏固綠營基本盤，卻讓中間選民失望出走。蔡政府從未思考應如何主動創造及把握改善兩岸關係的機會，反而毫無根據地指控大陸有意假造新聞來影響台灣選舉，更加深彼此的不信任。

根據移民署統計資料，除了大陸來台觀光熱潮衰退外，大陸人士來台進行健檢醫美、專業交流及商務等的人數也快速下降，去年僅有2015年的6成，今年恐怕連20萬人次都無法達到，顯見蔡政府有意識地打壓兩岸正常往來的作法，塑造不友善的台海互動，已對民間活動產生寒蟬效應。

蔡政府近年來大力推動「新南向」政策，目的之一就是減少台灣經濟對大陸市場的依賴，其方向基本上正確。以外貿為經濟發展重要基礎的台灣，確實應打進各國市場以分散風險。然而，蔡政府區隔兩岸與新南向之互動關係的作法，早已判該政策死刑。

海基會舉辦的「2018大陸台商中秋節座談聯誼活動」剛結束，只看到海基會高層帶台商到工研院參訪，對國人來說，這場景難道不突兀嗎？主要工作在服務大陸台商的海基會，竟然只能在台灣趴趴走，豈不浪費納稅人的錢？好好省思這群在大陸辛勤打拚的台商心聲，現在該是蔡政府回頭正視兩岸癥結、化解歧見的時候了。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)