新興市場貨幣將更動盪

2018年09月28日 04:12 中國時報 李沃牆

一如預期，美國聯準會（Fed）宣布升息1碼。這是本年度第3次升息，也是繼2015年底以來第8度升息。目前，聯邦資金利率已來到2%至2.5%的區間。不少人狐疑，美中貿易戰正打得火熱，必傷及經濟，為何聯準會執意升息？其實，聯準會此次升息有其重大的意涵。

首先，當前美國經濟表現極為強勁，今年第二季經濟成長率高達4.2%，創下近4年來新高，令人驚豔；聯準會預估今年經濟成長率可達3.1%。此外，美就業情況良好，8月失業率為3.9%，第四季預估僅3.7%，已是歷史低點。美通膨率接近2%目標值，顯現通膨壓力。在此3個條件下，聯準會升息名符其實。

其次，升息是貨幣緊縮政策，主要目的也在抑制通膨。因此，在此次決議聲明中，特別刪除「貨幣政策仍然寬鬆」措辭，其意在於，美中貿易戰開打後，雖經濟尚未受到顯著影響，但負面衝擊將會逐漸顯現。換言之，在貿易戰遞延效果及勞動市場已趨緊下，未來隨著經濟成長力道減弱，聯準會的升息速度將放緩；預估明年升息3次、後年升息1次。屆時，利率區間接近自然利率，也宣告升息循環即將接近尾聲。

對於聯準會升息，川普大表失望與不滿；可看出川普表面上對美中貿易戰及美國經濟滿懷自信，但內心卻有幾絲不安；深怕明後年若經濟衰退，將影響其2020年的總統連任之路。他應該知曉，美中貿易戰長久下來，必是一記七傷拳，傷敵一千、自損八百，只是早晚問題。依目前發展態勢觀察，川普以攻勢優先，自9月7日起先後對中國進口的2500億美元商品課稅，後續不排除再對中國進口的2670億美元商品進一步課稅。

反觀中國，一開始採取守勢，力求談判言和；但在發表關於《中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書後，立場轉趨強硬；不僅談判喊卡，還同時進行反擊，針對美國進口的600億美元產品課5%至10%的關稅。累積上一波500億美元商品課稅，前後共計1100億美元。其對美課稅商品包括大豆、汽車、汽車零阻件、飛機、電腦及小麥等多項商品。據統計，美國這些出口商品對中國市場依賴度高，影響不容小覷。

在聯準會宣布升息後，美元指數波動加劇；是否會有另一波升值，將決定於全球資金的流向，但可能要讓新興市場貨幣心驚膽顫了。此外，自2008年雷曼風暴以來，全球債務水位不斷上升，目前已逾247兆美元；而美元一旦升值，將加重企業海外負債，債務風險隨之升高。據悉，巴林、沙持、阿聯酋及香港均跟進升息，而歐洲央行（ECB）亦表示寬鬆政策將告終。在資金緊縮下，流動性吃緊，金融資產價格將下跌，不可不慎。（作者為淡江大學財金系教授）

(中國時報)