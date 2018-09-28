2018年09月28日 04:12 中國時報 鍾琴

近日蔡賴合體開動全台輔選機器，所到之處必罵國民黨全無政績，同時自誇在民進黨主政下，各種「改革」紛紛水到渠成。然而事實真相是：蔡英文政府上任以來幾近瘋狂地假「改」之名，「革」人之命，2年內通過了不計其數、違憲濫權的「惡法」，用以壓迫異己，搜括資源，同時恣意任命黨政綠二代取代公務體系的專業行政，不僅破壞了過去國民黨長期執政下，辛苦建立起來的高效率文官體系，更賠上了足以影響國計民生未來發展的各項關鍵政策。

從財稅金融到產業能源、社福勞工、司法正義、兩岸關係乃至國防外交，哪一領域不是任由外行領導內行，意識型態霸凌專業？其結果自然是不斷推出各種荒腔走板的「脫線政策」，百業凋零，民怨沸騰，而蔡政府卻毫無「病識感」，繼續耽溺在不斷膨脹的傲慢自滿當中。

更可怕的是蔡政府視民如芥的心態。外交部轄下的一位駐大阪處長被逼自盡，以死為諫，其前因後果卻完全遭到掩蓋；管中閔合法當選台大校長，卻無辜受到教育部違法阻撓其就任已近一年；黃士修為了「以核養綠」公投案合法補件遭拒，絕食靜坐抗議2周，中選會卻絲毫無動於衷，不以為意。這種種玩法弄權的現象，你能奈我何？完全站在與人民對立面的情狀，回溯過去台灣歷經各朝統治之下，恐再無出其右者！

曾幾何時，台灣已淪陷為如此「法西斯」的國度，竟然讓一個上任不過兩年的民選總統及其政黨糟蹋國家到如此地步？從陳水扁到蔡英文，台灣選民兩次都因輕率誤信民進黨的「競選話術」而做出了錯誤的抉擇。結果是，前一位總統成了貪汙定讞的罪犯，後一位則成了刨根台灣民主法治的獨裁者。

在連續被騙之餘，大家領悟到一個關鍵：愈是民進黨大力宣揚的口號，人民愈有必要正確地予以「反面解讀」，才不會墮入其廉價的話術陷阱。今日的民進黨早已成國內最大亂源，尤其政治任命派一些外行人士取代專業，充斥於各部門，對於文官體制傷害尤大。誠如網民所說，倘若能讓所有綠官暫停執政，而由穩定的文官系統自行按照體制來運轉，國家的發展 必定會較目前順暢許多。

古云「國家興亡，匹夫有責」，證諸今日追求法治平等、一人一票的民主社會，更是確理。坊間常以「國人厭惡藍綠惡鬥」為由，不分青紅皂白地對執政與在野的爭點「各打五十大板」，殊不知，正是此種對是非價值判斷上的怠惰與縱容，滋長了民主社會的「增生毒瘤」，使充斥的詭辯和謊言成為常態。

眼前台灣的民主實踐可說已近「癌末」，如何能夠撥亂反正，讓我們的民主起死回生，也只能看全體公民的素質和覺醒了！

（作者為前行政院政務委員）

(中國時報)