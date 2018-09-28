教師節別忘了說聲謝謝老師！

2018年09月28日 04:12 中國時報 主筆室

今天是教師節，華人社會的教師一直是一個特殊的職業，為人師者以「傳道、授業、解惑」自許，社會、家長與學生也敬重、愛戴教師。但近年隨著政治與社會環境的改變，教師與社會、家長及學生的關係，甚至教師對自己職業的態度，都已隨之改變，教師愈來愈成為一個普通職業，與基層公務員或上班族無異。而今年對許多曾經作育英才的退職教師與現職教師而言，可能是最百味雜陳，最不快樂，也最無心慶祝的一年。

退職教師不談了，對現職教師而言，一場暴風雨式的年金改革，全面改寫了他們對未來的想望。如果還想要領取最高所得替代率60%的月退休俸，必須教滿35年，年齡達到58歲才可能。他們的集體處境是，連商量或抗爭的機會都沒有，就已面臨必須「繳多、領少、延後退」的結局了，而且可能還不是最壞的景況。未來的時日，說不準哪任政府，或許就是這任政府，又會以財政不堪負荷為由，再度針對年金下手重砍，反正已經來了第一次，再下手也不難了，不是嗎？畢竟現在這個蔡政府，早就認定教師族群不是他們的選民，所以從頭到尾都不會將心比心，真要再來一波年金改革，並不令人意外。

這預示一個殘酷的現實，自今而後在台灣，教師這一行，不再是一個穩定有保障的職業。對那些當年選擇報考師範院校，或是那些流浪多年才擠進門檻的許多現職教師而言，今年所發生的一切，讓他們對未來不再有安全感，現存的所有保證與制度，都有可能在一夕之間就全面翻盤，他們將時時刻刻心存恐懼與焦慮：有一天，輪到我要退休的時候，真還有退休俸可領嗎？

保障縮水了，教師的壓力可是一點都沒減輕。教改鬧了20多年，到現在還在放話要改，多元入學方案沒幾年就翻動一次，教材大綱更是動不動就全面大修。直白的說，換個政府，就換一批人來改課綱，從昔日的建構式數學、國文文言白話比例一變再變、史地去中國、社會愈編愈繁難，惡整了幾代的學子也就罷了，最直接受到衝擊的，自然是第一線授課的教師。備課壓力之外，還得要應付中央教育部、地方教育局等各式各樣交辦的任務，加班超時工作早就是常態了。

錢少了，事多了，保障縮水了，如果還能享有些許的社會尊榮，或許還能讓所有清苦的教師們自我告慰。問題是這一部分在現今也早就不復存在。台灣本是尊師重道的社會，往昔鄉里的「教師先生」都享有崇高的地位，這種尊師的風尚，也就是在這幾年民粹浪潮的沖刷下，讓那個曾經將教師視為「傳道、授業、解惑」的美好年代，終致一去不返。

教師形象正一步步淪為「販售知識」的職業，面對新世代的學生，零體罰之外，還要有高EQ、零情緒，否則一個不當心飯碗就會不保。畢竟在這個數位當道的年代，「滑世代」的學生都懂得怎麼在各種平台爆老師的料，家長也懂得怎麼在群組中對老師施壓，更別說議員與媒體了，現今這個世道當個老師，風險遠高於以往任何時候。

弄得老師今年教師節不快樂的蔡政府，似乎完全不把老師的處境與心情當一回事。在日前教育部於陽明山中山樓所舉辦107年教師節表揚大會，部長葉俊榮致詞時，沒有任何「有溫度」的慰藉，竟是呼籲所有老師注重身體健康，平時要有規律運動，還說他自己就是在學習游泳中，體會許多人生道理。碰到這種賀詞，教師們還能說什麼呢？年金被你砍了，待遇被你降了，工作被你加了，你只管我要不要多運動，還要靠這去體會人生道理，這樣的勉勵，除了哭笑不得，還能怎樣呢？

儘管如此，相信還是有許多老師仍堅守在崗位上，努力培育著下一代；也還是有不少老師會收到教師卡，收到學生們給他們的祝福，在這個不快樂的教師節中，領受到一絲的安慰。

祝願所有的老師們，教師節順心如意，也期待所有做過學生的人，能利用這一天回想一下，曾經扶持過自己一把、安定過自己不安之心的所有老師，如果可能，就對他們說一聲「謝謝老師」！

(中國時報)