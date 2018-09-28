2018年09月28日 04:12 中國時報 主筆室

針對前促轉會副主委張天欽等人在會議中論及將以人事清查制度進行選舉操作，構陷國民黨新北市長候選人侯友宜事件，促轉會27日舉行委員會議，全體委員一致決議，對於已經辭職的張天欽與聘用人員，都不再議處；而對於自請歸建陸委會的前主祕許君如，也不會建議陸委會懲處。

亦即，促轉會對引發社會爭議的「東廠」事件，完全不予追究。理由有二，一是該會議僅為內部會議，尚未形成決策，也還沒有採取具體行動；二是張天欽等人已自行請辭，所以沒有必要再做懲處。

促轉會的這番說詞根本是強辭奪理。張天欽召集的東廠會議是因為內部人士爆料讓會議內容曝光，因此張天欽還來不及對外行動，並非不欲採取行動。從張天欽在會中表示「我子彈準備好了」，又指示下屬「要把責任區搞清楚」云云，可以確定，東廠早就動起來了，豈是促轉委員所說的，只是停留在內部會議的層次而已！

此外，公務人員如果涉案，就算已經退休，都照樣懲處、法辦，張天欽等人自行請辭，而非由促轉會依《公務員懲戒法》等規定移付懲戒或予以停（免）職，等於他們日後還是可以自由進出各個公務機關、擔任公職，如許君如就跟沒事人一樣，歸建陸委會繼續她的公職生涯，請問這是哪門子的懲處？

促轉會對非我族類追殺到底，對自己人則從輕發落，其心態和組織文化就跟黑道幫派沒有兩樣：出包後找政治立場一樣的人組成調查小組，然後毫無懸念地做出「沒事」的調查結果，再官官相護，上演一齣完美的「船過水無痕」戲碼。

若說這樣的促轉會還有公信力，還能執行促進轉型正義的工作，誰信？

(中國時報)