黑幫促轉會

友善列印
中國時報
主筆室

針對前促轉會副主委張天欽等人在會議中論及將以人事清查制度進行選舉操作，構陷國民黨新北市長候選人侯友宜事件，促轉會27日舉行委員會議，全體委員一致決議，對於已經辭職的張天欽與聘用人員，都不再議處；而對於自請歸建陸委會的前主祕許君如，也不會建議陸委會懲處。

亦即，促轉會對引發社會爭議的「東廠」事件，完全不予追究。理由有二，一是該會議僅為內部會議，尚未形成決策，也還沒有採取具體行動；二是張天欽等人已自行請辭，所以沒有必要再做懲處。

促轉會的這番說詞根本是強辭奪理。張天欽召集的東廠會議是因為內部人士爆料讓會議內容曝光，因此張天欽還來不及對外行動，並非不欲採取行動。從張天欽在會中表示「我子彈準備好了」，又指示下屬「要把責任區搞清楚」云云，可以確定，東廠早就動起來了，豈是促轉委員所說的，只是停留在內部會議的層次而已！

此外，公務人員如果涉案，就算已經退休，都照樣懲處、法辦，張天欽等人自行請辭，而非由促轉會依《公務員懲戒法》等規定移付懲戒或予以停（免）職，等於他們日後還是可以自由進出各個公務機關、擔任公職，如許君如就跟沒事人一樣，歸建陸委會繼續她的公職生涯，請問這是哪門子的懲處？

促轉會對非我族類追殺到底，對自己人則從輕發落，其心態和組織文化就跟黑道幫派沒有兩樣：出包後找政治立場一樣的人組成調查小組，然後毫無懸念地做出「沒事」的調查結果，再官官相護，上演一齣完美的「船過水無痕」戲碼。

若說這樣的促轉會還有公信力，還能執行促進轉型正義的工作，誰信？

(中國時報)

教師節別忘了說聲謝謝老師！ 假新聞 輪不到政府管

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。