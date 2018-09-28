假新聞 輪不到政府管

2018年09月28日 04:12 中國時報 楊艾俐

從事新聞業40多年，以前的經驗是，新聞只分成正確新聞、錯誤新聞；斷章取義的新聞或完整的新聞。「假新聞」是在前幾年社群媒體流行時，才開始有這樣的稱呼，最近由於蔡政府大力打假新聞，引起大家的注意。尤其川普開始大量使用這個詞彙，汙蔑媒體，現在民進黨政府也開始有樣學樣，以假新聞教訓媒體，而且揚言要立法處罰。讓人覺得有點東施效顰。

川普、希拉蕊競選期間，很多假新聞出現，尤其有則關於十幾位與希拉蕊有過打交道的人都神祕死亡，頗符合希拉蕊以前的行事作風，很多人都選擇相信，主要媒體沒有澄清，希拉蕊更是沒有反駁，任其在網上流傳，對希拉蕊選情造成影響。

川普上台後，屢屢攻擊媒體發表假新聞，把媒體塑造為全民公敵，《紐約時報》發行人沙茲柏格當面向川普抗議，近350家美國媒體機構9月16日發起聯合捍衛新聞自由的活動，齊發主張「新聞自由」的社論，批評川普的所作所為。其實川普攻擊的假新聞，就是我們所說的不同觀點的評論，與新聞無涉。

假新聞應該是指毫無根據，虛構的新聞，多半有不良意圖，因此假新聞更會刻意傳散。有的假新聞看起來是好意圖，但是卻譁眾取寵，尤其很多關於食品、藥品、健康、心靈雞湯的錯誤資訊。而錯誤新聞可分為無心錯誤和有心錯誤。無心錯誤應該是記者截稿在即疏於查證，通常記者犯了此種錯誤，自己都會羞愧不已，報社也會有處置措施，實在不勞政府插手。有心錯誤通常表現在對新聞斷章取義，移花接木，媒體黨派意識嚴重，對新聞往往沒有客觀報導。

假新聞更對當事人造成莫大傷害，例如連勝文選台北市長，一則假新聞提到，媽媽連方瑀打電話到連勝文競選總部說：「別讓勝文不高興」，使連勝文世家子弟形象定格，影響選情。

蔡英文說假新聞太多，行政院祕書長卓榮泰說，政府打假新聞5月至9月有503筆，一看原來是「即時新聞澄清專區」，但看完多則後，頂多只能算官方說法，「澄清新聞」應該是舉出事實，這個專區只能算不同意見表達而已，實在踐踏專業。

近來多人高調要制裁「假新聞」，一來顯得自己很忠誠，遵從蔡英文指示；另一方面用來轄制異己言論。例如當駐大阪處長蘇啟誠自殺時，民進黨官員紛紛說假新聞殺人，或者媒體殺人，幫駐日代表謝長廷緩頰，當初《自由時報》發的新聞，說是中國派出車子去接人，但必須承認是中國人才行，這才是假新聞。

但逼死蘇處長的是假新聞嗎？駐外人員最在意的是長官，謝長廷對外一再說大阪辦事處救災不力，而且代表處管不到大阪，大阪辦事處應該道歉。危機出現，應該是政務官請辭，謝長廷卻一味把責任推給文官，沒有擔當。

縱使川普一再抨擊假新聞，但他也不敢要立法處置假新聞，對付假新聞，只有信任嚴謹的傳統媒體，以及記者的自律。更要有教導媒介素養的課程，政府一插手，就很難遏制權力濫用，就變成妨害新聞自由。

(中國時報)