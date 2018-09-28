東廠官官相護 脫憲怪獸

2018年09月28日 04:12 中國時報 羅瑩雪

張天欽東廠事件，促轉會決議發言不當的一干人全不懲處。這結果不令人意外。本來蔡政府想修理的就只是放膽爆料的吳佩蓉而已。但她離職了，很難下手。

執政黨由這次經驗教訓當然會檢討改進，不過是改進隱瞞真相的方法、防止爆料之技術和對付背叛者的手段。今後蔡政府用人必定忠誠考核更嚴，對部屬管控更緊，對不從者之打壓更狠。像吳佩蓉這樣的吹哨者，恐怕更難出現了。

這次東廠事件許多人將討論重點放在用人不當。其實《促轉條例》本身的違憲亂制才是根本大問題。

政府機關是國家賴以存在發展的架構。中央機關更是主導政務運作的核心，設置建構須十分嚴謹。因此《中央行政機關組織基準法》就相關事項有明確限制。第5條第3項特別強調「本法施行後，除本法及各機關組織法規外，不得以作用法或其他法規規定機關之組織。」以防當政者恣意濫權。《促轉條例》第一個排除適用的就是這條規定。同時排除第32條、第36條及《行政院組織法》第9條規定之限制。將國家建構行政體系的基礎徹底打破。

其次《促轉條例聲》稱追求轉型正義，實際上鎖定1945年8月15日日本二戰投降至1992年11月6日所謂國民黨「威權統治」時期之事件。這針對性明確之立法違背法律應有之一致性、公平性原則，亦屬實質上違憲。

民進黨處心積慮避開日據時期之不公不義，偏偏高金素梅立委指出，日本雖於1945年8月15日投降，但交出台灣統治權是當年10月25日，這是台灣光復節的由來。民進黨不愛這個離開日本懷抱的日子，也因此忘了那年8月15日到10月24日台灣還在日本統治之中，是《促轉條例》適用之範圍。此時日本高壓統治對台灣百姓造成的傷害，要不要追究？答詢者支吾其詞。事後當然是裝傻閃避到底。

如果民進黨真的重視正義，就不會看不見日據時代慰安婦的慘痛，不會忽略原住民的創傷，不會通過溯及既往的《不當黨產條例》、《促轉條例》、軍公教年改法案，不會派許宗力、顧立雄、林峯正、張天欽、陳師孟等立場鮮明偏頗之打手高居要位，主掌爭議激烈特別需要主事者獨立公正客觀超然之事務。不會過去斥責黑箱政策，現在黑箱更黑更多，還不准討論，直接表決通過。不會過去追求新聞言論自由，現在想方設法管制，還打「假新聞」打得自己眼花撩亂，真假莫辨，貽笑大方。

張天欽的東廠絕非單一事件，中選會主委陳英鈐、屏東縣府發言人黃建嘉立馬提供明證。人民想脫離這蠻橫政府之欺壓夢魘，別指望被權力沖昏頭的人良心發現，只有靠自己投票了。

（作者為前法務部長）

(中國時報)