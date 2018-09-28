維護文官制度與考試權尊嚴

2018年09月28日 04:12 中國時報 周玉山

呂秀蓮女士指出，這個政府上台後有些職位從選舉改為官派，造成許多紛爭。她呼籲限制政務官，並恢復候選人的資格考試。凡此建言，我們在考試院多已提出，但仍表肯定。

《中華民國憲法》第83條至第89條，明載考試院的職掌，占憲法條文25分之1，不可謂少。第83條規定，考試院為國家最高考試機關，掌理考試、任用、銓敘、考績、級俸、陞遷、保障、褒獎、撫卹、退休、養老等事項。第85條規定，公務人員之選拔，應實行公開競爭之考試制度，非經考試及格者，不得任用。88年來，考試院以鐵一般的事實，維護國家考試和公務人員任用的公正，贏得國人的信賴，也因此換來若干仇視。

台灣今天的執政黨，長期與公務人員為敵，所以「自己人」不足，必須增加親信的名額。陳水扁先生在總統任內，就已口吐真言：「反正軍公教是少數，又不投票給我們，所以對他們不必客氣。」這個政府變本加厲，爭取多數的勞工，打擊少數的軍公教，非陳先生所能想像。在這樣的背景下，當然必須用人唯私。

孫中山先生說：「考試權如果屬於行政部，那權限未免太廣，流弊反多。」權限太廣，就是行政部門一方面有用人之權，一方面又有決定資格之權。流弊反多，就是行政權破壞考試制度，任用私人，助長請託受賄的惡習，所以他主張考試權獨立，彰顯公平，讓寒門子弟也能出頭天。孫先生是革命家，但並非一味反對傳統，而是存優汰劣，以求國家的長治久安。於今觀之，他料事如神。

正因考試權獨立，載在《中華民國憲法》，這個政府深知修憲困難，所以採取蠶食的手段，一步步剝奪常任文官任用和陞遷的機會，以私害公。2016年以來，它不斷違背憲法，破壞考試院的職權，擬由政治人物而非常任文官，出任第三級機關的首長。稍後，外交部提出《駐外外交領事人員任用條例》、《駐外機構組織通則》的修正草案，雙雙排擠職業外交官的前途，使我國的外交處境雪上加霜。

今年，這個政府推出《水利會組織通則》、《衛福部組織法》、《文化基本法》修正草案等，又破壞了官制官規。隨後，司法院擬議，最高法院、最高行政法院的法官，包含院長在內，都改為特任，由總統政治任命，嚴重打擊法官的士氣。文官制度的尊嚴，在於維持政府績效，促進善治，永續發展，這也正是考試權必須擺脫政黨干預，獨立運作的憲政精蘊，如今面臨嚴重的挑戰，國人應該嚴肅以待。

呂女士最後建議，恢復候選人的資格考試。建國大綱第15條規定：「凡候選及任命人員，無論中央與地方，皆須考試銓定資格者乃可。」孫先生高瞻遠矚，在文盲遍布的時代，就主張以考試救選舉之窮，除官吏外，候選人也要考試。歷屆政府怠惰至今，未能執行，這個政府能夠創造奇蹟嗎？

（作者為考試委員）

(中國時報)