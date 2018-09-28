黃煌雄去留之間

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中國時報

張天欽那天在促轉會和幾個人的談話內容，什麼「打侯論」與「東廠論」等等，很珍貴。自古以來，東廠性質的機關衙門，要先坑殺陷害一個人，一定有個醞釀期，幾個「張天欽們」，交頭接耳，不管是在密室或酒肆討論，而這種對話絕不可能在文件看到，更不可能留下紀錄。這次張天欽的談話被錄音，逼真的臨場感，百年後，必成珍貴史料。

威權時代的雷震案，或是諸多白色恐怖案，動心起念，發動之初，一定有「張天欽們」的這種談話。容或時代不同，案情不同，說的內容不同，但心態是相同的。有的最後成案，有的可能沒成案，但這絕對不是「練肖話」。很多白色恐怖文件都被警總銷毀燒了，就算不燒，留了下來，這種「練肖話」的談話，也絕不會在文件上找到。

歷朝歷代，都有「張天欽們」，但關起門來說什麼話，做什麼事，從來沒有被活逮過，這是第一次流出，所以珍貴。

另促轉會發言人楊翠的臉書貼文也讓人心驚。其中一段是「國民黨十名立委到促轉會侵門踏戶，大貼封條，嚴辭辱罵…一個過去手染無數鮮血的政黨，竟然可以如此狂言。」楊翠如此殺伐氣的貼文，令人倒抽一口冷氣。這股恨意再搭上「張天欽們」，指向誰，就算不死也只剩半條命。

張天欽事件發生後，促轉會存廢也是話題，有位不具名的黨政人士說，難道轉型正義就不用做了嗎？「當初把台大教授陳文成丟下來的人，就不用找出來、不用知道真相嗎？」

按照新聞界不成文慣例，黨政人士就是總統府高官，而這位黨政人士說的話，非常惡意。陳文成案這麼多年都破不了，民進黨又不是第一次執政，真能破，扁政府會不破？而這麼多年的案子破不了，蔡政府的促轉會能破？楊翠加上「張天欽們」，就能找得出丟下陳文成的人？

黨政人士拿陳文成案當做促轉會不能廢的理由之一，是一種話術，相信他內心也不認為促轉會真能破得了陳文成案，提出來，只是要再消費一次，讓年輕卻不知陳案的支持者，記得要恨那個手染無數鮮血的政黨。

從「張天欽們」到楊翠，到黨政人士，這一路是有跡可循的。促轉會是個殺伐的衙門，得有股狠勁，而且清楚仇家在哪的人，才能待得住。從這點觀察，書生性格的黃煌雄，還要不要做下去，答案已是不問自明。

此外，還有一個標準可以做為黃煌雄是否該留在促轉會的參考，那就是在蔡英文在野擔任主席，以及執政擔任總統後，與黃煌雄的互動情況，這也只有黃煌雄內心最清楚。不管是被抬出來是當門神，還是查陳文成案，黃煌雄都不該再做。

(中國時報)

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