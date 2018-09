臉書加碼在台投資 獨缺2中心

Facebook於27日舉辦「2020與世界為友,Made by Taiwan,Loved by the World」活動,宣布再擴大投資,協助台灣品牌邁向國際。Facebook台灣及香港總經理余怡慧(右起)、Facebook全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋、蔡英文總統及經濟部部長沈榮津等人完成啟動儀式。(劉宗龍攝)