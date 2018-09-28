臉書加碼在台投資 獨缺2中心

2018年09月28日 04:12 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

雷聲大雨點小。臉書（Facebook）昨宣布在台擴大投資計畫，將以經濟、科技與人才三大主軸九大領域拓展合作，但除承諾2020年前培訓5萬名數位人才較具牛肉外，其餘涉及資本與技術的研發中心與資料中心設置，臉書都未給出明確回應，經濟部只能強調已把優惠措施給他們參考。

9大主軸 助台數位化

Facebook全球副總裁唐立洋（Dan Neary）親自飛來台灣3天，面見官員與合作廠商，昨開記者會宣布加碼「Made by Taiwan計畫」。總統蔡英文、經濟部長沈榮津昨都出席力挺。

臉書在台用戶高達1900萬，經濟部次長龔明鑫直指，FB要經營亞太，知道台灣是不可或缺的一環，因此這次願意加碼台灣。

臉書強調以「Made by Taiwan」、「SMBprogram」、「Developer circle from Facebook」、「SheMeansBusiness」九大行動主軸，協助台灣實現數位化發展的願景。預計從明年起啟動為中小企業與大學生的人才培訓專案，2020年可協助1500家企業領袖與矽谷產業交流，培育1萬5000家台灣中小企業面向海外業務，更培訓逾5萬名數位人。

但除了這項具體牛肉外，加碼去年推出的「Made by Taiwan」品牌推廣計畫本就是其數位行銷的一環，真正重要的研發中心與資料中心設置，臉書昨都未給出明確答案。

資料研發中心未提及

Facebook台灣及香港總經理余怡慧保守說，會持續在台投入更多資源，研發中心如未來有更多好消息會再公布。至於更龐大資料中心建置，她只回應，地點決定在哪是一個相當複雜過程，Facebook未來會持續探索跟各國合作的可能性。

對於臉書資料中心，選擇新加坡而台灣落選，日前前行政院長張善政爆料，稱是因民進黨上台後能源政策轉變，影響臉書來台設資料中心評估。對此沈榮津解釋，新政府能源轉型走太陽光電與風力發電，依時程管控在走。

(中國時報)