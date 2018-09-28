臉書加碼在台投資 獨缺2中心

Facebook於27日舉辦「2020與世界為友，Made by Taiwan,Loved by the World」活動，宣布再擴大投資，協助台灣品牌邁向國際。Facebook台灣及香港總經理余怡慧（右起）、Facebook全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋、蔡英文總統及經濟部部長沈榮津等人完成啟動儀式。（劉宗龍攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

雷聲大雨點小。臉書（Facebook）昨宣布在台擴大投資計畫，將以經濟、科技與人才三大主軸九大領域拓展合作，但除承諾2020年前培訓5萬名數位人才較具牛肉外，其餘涉及資本與技術的研發中心與資料中心設置，臉書都未給出明確回應，經濟部只能強調已把優惠措施給他們參考。

9大主軸 助台數位化

Facebook全球副總裁唐立洋（Dan Neary）親自飛來台灣3天，面見官員與合作廠商，昨開記者會宣布加碼「Made by Taiwan計畫」。總統蔡英文、經濟部長沈榮津昨都出席力挺。

臉書在台用戶高達1900萬，經濟部次長龔明鑫直指，FB要經營亞太，知道台灣是不可或缺的一環，因此這次願意加碼台灣。

臉書強調以「Made by Taiwan」、「SMBprogram」、「Developer circle from Facebook」、「SheMeansBusiness」九大行動主軸，協助台灣實現數位化發展的願景。預計從明年起啟動為中小企業與大學生的人才培訓專案，2020年可協助1500家企業領袖與矽谷產業交流，培育1萬5000家台灣中小企業面向海外業務，更培訓逾5萬名數位人。

但除了這項具體牛肉外，加碼去年推出的「Made by Taiwan」品牌推廣計畫本就是其數位行銷的一環，真正重要的研發中心與資料中心設置，臉書昨都未給出明確答案。

資料研發中心未提及

Facebook台灣及香港總經理余怡慧保守說，會持續在台投入更多資源，研發中心如未來有更多好消息會再公布。至於更龐大資料中心建置，她只回應，地點決定在哪是一個相當複雜過程，Facebook未來會持續探索跟各國合作的可能性。

對於臉書資料中心，選擇新加坡而台灣落選，日前前行政院長張善政爆料，稱是因民進黨上台後能源政策轉變，影響臉書來台設資料中心評估。對此沈榮津解釋，新政府能源轉型走太陽光電與風力發電，依時程管控在走。

(中國時報)

被罵翻 興大不再無薪徵才 醫援友邦 三總設國際醫療中心

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。