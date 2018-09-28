醫援友邦 三總設國際醫療中心

2018年09月28日 04:12 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

為了加深友邦醫療協助，三軍總醫院昨成立「國際醫療中心」，邀請吐瓦魯、貝里斯等6國大使出席剪綵，未來將深化友邦醫療援助工作、義診服務，增加國際合作醫院醫師來台臨床教育培訓，並協助安排境外患者來台就醫，醫院表示，下周就將收治1名才10歲，卻已經歷經10次手術失敗的外蒙罕病孩童來台救治。

三總昨天邀請吐瓦魯國、貝里斯、海地共和國、索羅門群島、尼加拉瓜共和國、瓜地馬拉等6國大使，以及諾魯共和國、巴拉圭共和國、駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處及臺灣法國文化協會等代表參加國際醫療中心剪綵。

三總醫療副院長兼執行長鄭書孟表示，過去院內即有和邦交國有各式醫療交流，未來將擴大合作方式，從過去任務型暫時性的合作，改為常態式，如從過去1年數次，現與台灣健康服務協會及彰化員林的員榮醫院簽定合作備忘錄，未來整年都有輪值醫師到尼泊爾訓練當地醫師，提供更友善的協助等。

鄭書孟也分享，近日已與北榮、中榮和諾魯合作，因諾魯飲食風俗習慣導致當地人民體質多過重，三總的新陳代謝科將前往提供協助。另外，因外蒙天寒地凍，人民多有皮膚問題以及騎馬造成傷害，三總的骨科和皮膚科團隊也將前往當地提供醫療協助。

三總國際醫療服務中心主任方文輝也表示，除了醫療技術，也會協助各種罕病救治，如下周就將收治1名來自外蒙古的10歲男童，該男童常常骨折，歷經10多次骨科手術都失敗，並造成長短腳，研判可能罹患是機率只有25萬分之1天生的成骨癒合不良，連台灣都不曾見過的罕病，評估光是手術與醫材就要50~60萬元，三總將全額補助。

此外，美國在台協會（AIT）未來移至內湖新館時，可藉由該院先進的醫療設備與完善的照護體系，妥適治療與諮詢，提供高品質健康照護服務。

(中國時報)