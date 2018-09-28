潭美將貫穿日本 北台灣防豪雨

2018年09月28日 04:12 中國時報 李宜秦 、 陳祐誠 、 蔡致仁 ／台北報導 ／台北報導

中颱潭美昨已轉向且稍微加快的朝西北移動，氣象局預計在明（29）日至下周一影響日本，琉球、九州、四國、關係等地受影響最劇烈。北台灣地區今明兩天受潭美外圍環流影響，北部、東北部地區有大雨至豪雨等級降雨，且今海邊已有出現長浪，今日浪高可能達6到9米。

氣象局預報員陳建安表示，潭美目前位於鵝鑾鼻東方海面處，轉向後稍加速，正以每小時6公里速度向西北前進，七級風半徑達250公里、十級風半徑達100公里。潭美預計會增至中颱上限，不排除再次轉為強颱。

氣象局預報顯示，潭美將會縱走直接貫穿日本，且各國預測一致，明天起影響琉球，後天九州、四國、關西等地都會受影響。

華航、長榮、台灣虎航、樂桃航空宣布，這兩天飛往沖繩的航班將有異動，今日航班幾乎全部取消。另樂桃航空則宣布明日MM921/922/925/926/933/934航班也取消。

陳建安表示，潭美將在日本宮古島北轉，不會直接侵襲台灣，但台灣仍受其外圍環流影響，不過如果路徑又偏移仍可能發布海上警報。今明兩日北部、東北部地區受潭美外圍環流影響，會有局部陣雨狀況，降雨等級可能達大雨至豪雨等級。

另外今明北部、東半部、恆春半島、馬祖、綠島、蘭嶼沿海地區都可能出現長浪，今下半天到明天上半天總浪高最高預計達6到9米。沿海空曠地區會出現9到11級的強陣風。

繼「山竹」颱風後，國際太空站（ISS）再一次從太空拍下「潭美」颱風超大暴風圈的畫面。駐守在國際太空站的德國太空人貼出潭美的「大漩渦」颱風眼照片，呼籲台灣、日本注意安全，「好像有人拔掉地球的巨大塞子，看看這恐怖暴風的眼睛！」

(中國時報)