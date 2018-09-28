失去雙親痛難平 費玉清明年引退

2018年09月28日 01:14 中國時報 蔡琛儀 、 蕭雅玲 報導

費玉清縱橫歌壇46年，宣布明年引退引發各界震驚與不捨。（資料照片）

費玉清27日以親筆信閃電宣布，將於2019年巡迴演唱會結束後退出演藝圈，信中他透露始終未真正走出失去雙親的哀痛：「當父母親都去世後，我頓失了人生的歸屬，沒有了他們的關注與分享，絢麗的舞台讓我感到更孤獨，掌聲也填補不了我的失落，去到任何演出的地點都讓我觸景傷情。」

兄長張菲昨表示，費玉清把一生貢獻給歌唱事業，「我常跟他講工作成績輝煌，但私下的他卻是一張白卷」，父母親還在世時是費玉清事業的支柱，痛失雙親後，費玉清覺得人生找不到奮鬥目標，開始流浪天涯的歌唱人生，逢年過節他與恆述法師、費玉清3姊弟都各自過，如今費玉清宣布要退出歌壇，「從此過年、過節終於可以好好過，一起共享手足之情！」

演唱會留母親座位

63歲的費玉清是出名的孝子，由於父母離異，和媽媽同住的他與母親感情特別融洽，媽媽在2010年過世讓他深受打擊，演唱會上還哽咽說：「媽媽過世後，我的人生不再完整。」此後每場演唱會，他必定會替媽媽留個位子。被封為「歌壇公務員」的他難得從2013年起暫停巡演陪伴家人，更加事父至孝，也在爸爸的勸說及支持下重新站上舞台。

去年張爸爸過世時他人在海外工作，當時張菲深怕影響他情緒，瞞了4天才讓他知道，他雖從未向外界訴說哀痛，堅強發聲明表示：「藝人沒有在人前悲傷的權利。」但最大的兩個心靈支柱相繼倒下，終成他退出演藝圈的關鍵。

費玉清橫跨歌壇與主持界，曾5度入圍金曲歌王卻都失之交臂，1996年憑《晚安曲》獲最佳國語專輯獎；他1984年獲金鐘獎男歌星演員獎，隨後和張菲在1995、1997、2005年分別獲得綜藝節目主持人獎及歌唱綜藝節目主持人獎；他也相當熱心公益，每年都會捐出約千萬善款給慈善機構。

明年費玉清將在2月8、9日於台北小巨蛋開唱，5月11日移師高雄巨蛋，18、19日再返回台北小巨蛋，選在農曆年及母親節檔期演出，他還有早已答應的海外表演，經紀人奚宜表示：「還是很希望最後一次演出，能夠在家鄉的舞台上。」是否有可能加場，主辦單位寬宏也未把話說死。

門票10月3日開賣

費玉清透露退休後，將過著雲淡風輕的日子，「無牽無掛，蒔花弄草，寄情於大自然但使願無違。」儘管歌迷再不捨，也只能以他歌曲〈晚安〉中的歌詞「迎接那嶄新的明天，把握那美好的前程，珍惜你錦繡的人生。」向這位歌壇長青樹告別。演唱會門票將在10月3日開賣，購票洽寬宏。

(中國時報)