周董千里之外隨時Stand by小哥

2018年09月28日 01:14 中國時報 蔡琛儀 、 尤嬿妮 報導

費玉清（左）愛分享笑話，曾把江蕙逗得忍不住搶下麥克風，不准他說話。（資料照片）

張菲（右）和費玉清兄弟檔攜手縱橫演藝圈多年，如今恐成絕響。（資料照片）

費玉清昨震撼宣布明年引退，已封麥3年多的江蕙（二姊），和費玉清從秀場就結下深厚革命情感，她聞訊後透過經紀人好友陳子鴻表示祝福：「我完全能夠理解小哥的心情，父母親的離開對他是一大打擊，我也希望他能夠過想過的生活，祝福他。」

江蕙和費玉清至今都單身，兩人無話不談，親密宛如家人，江蕙甚至曾放話：「如果費玉清跟我求婚，我一定答應。」費自爆以前常半夜開車直奔江蕙住處，但連警衛都不會通知狗仔隊，讓他自嘲：「真是汗顏！江小姐根本沒把我當男的看。」曾邀費玉清助陣歌曲〈千里之外〉的周杰倫，昨也幽默說：「雖然捨不得，還是祝福小哥！千里之外，想唱的時候、我隨時Stand by。」

上過《費玉清時間》的彭佳慧直言：「他是最棒的前輩。」兩人曾在節目中合唱〈舊夢〉，「節目上他說很喜歡這首歌，當時以為只是小哥鼓勵晚輩的話，後來又碰到好幾次，小哥再度提起很喜歡這首歌，更沒想到小哥在自己的演唱會上也翻唱〈舊夢〉。」

蕭敬騰也不捨地說：「一直心疼小哥多年為娛樂圈的敬業付出，尊重小哥的決定，希望他未來的日子，一切順心！我隨時陪他，喝茶聊天聽他說故事。」林俊傑則說：「不願意您封麥，但依然祝福，我會偷偷希望還是有機會聽您唱歌的！」

費玉清過去曾點名黃小琥，讚賞她嗓音渾厚、情感到位，黃小琥昨表示：「非常佩服小哥的勇氣，一個人要放棄最愛的事情真的很難，他已經精彩大家40多年，所以也該祝福他為自己過自己想要的精彩人生！囉嗦什麼，每一場都買票去支持！」

(中國時報)