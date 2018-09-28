修杰楷「爸爸在這」代母職

2018年09月28日 04:12 中國時報 林淑娟 報導

擁有好廚藝的修杰楷出席活動，秀炒飯好功夫。（陳俊吉攝）

賈靜雯日前因免疫力下降，得了病毒性結膜炎又感染成角膜炎，導致左眼紅腫、右眼也被感染。她老公修杰楷27日出席活動時透露，她的眼睛狀況確實滿嚴重的，肇因於前陣子小孩先感冒傳染給她，一開始是病毒型結膜炎，休息一周沒好轉，又去看醫生才知變成角膜炎，醫生交代需要稍微跟小孩隔離，家裡也需要全面消毒。

修杰楷說，老婆必須出國工作，眼睛發炎確實有點影響，為了不讓小孩接觸到病毒必須很小心，小孩想黏媽媽時，他只好在旁勾引：「爸爸在這裡！」

他出席親子共食活動秀絕佳炒飯廚藝，他說，家裡以前開餐廳、小吃店，經常幫忙「炒飯」，每天大概都要炒幾十盤。原本女兒咘咘有點挑食，現在情況改善很多，用的方法之一就是讓咘咘有參與感，例如炒飯時讓女兒幫忙打蛋、挑青菜，她就會覺得有成就感，吃起來特別好吃，以往挑食，現在則變成很會吃、吃超多。

海島婚籌備中

說到咘咘與妹妹Bo妞的相處，修杰楷說，姊妹有時感情很好，有時打來打去，Bo妞生氣會咬姊姊，咘咘則會趁大人不注意時偷「巴」妹妹兩下，他會「罰站」處罰，但因捨不得，罰站時間通常只會「從1數到100」，Bo妞被罰站時還覺得好玩，會轉頭對著爸爸笑，咘咘已經知道罰站就是處罰，會流露出很委屈的模樣。

他與賈靜雯的11月海島婚禮籌備狀況，修杰楷低調地說，一直都在準備，但還沒到可以說這麼多的部分，被問是否已拍好婚紗，他也神祕表示：「有就會看到！」

(中國時報)