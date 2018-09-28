Janet脹奶緊黏 藍鈞天變硬漢

2018年09月28日 04:12 中國時報 洪秀瑛 報導

電視劇《20之後》27日首映，導演爆料藍鈞天與Janet有場情慾戲，藍鈞天被要求穿著四角褲從背後環抱Janet，他害羞到整個人硬邦邦，NG連連。Janet昨說，當時她剛生完小孩，脹奶得厲害，「那時候的胸圍是我人生中最大的時候」，藍鈞天這麼不自在和小心翼翼是考慮她老公George及他的老婆Fiona。

藍鈞天解釋，當天突然被要求穿女用四角褲，不自在是因為太憋的原因。Janet自爆，一抱完藍鈞天就回房間擠奶，還把新鮮奶水請現場工作人員喝，「甜甜的很好喝」，賀一航一臉疑惑，「為何六月的是臭酸的還有血絲」？Janet笑說「可能是冰過的」。

范瑞君被逼甩肉

導演對合作的演員也有獨到觀察，比如要求生過2胎的范瑞君劇中穿比基尼，范一度因瘦身壓力大想辭演，最後花2個月甩7公斤肉；找海裕芬飾演單親媽媽，是看到她在《花甲男孩轉大人》的表現很驚豔，海裕芬說，導演比演員更進入角色，常會哭著教戲，讓原本不想哭的演員都跟著掉淚。

該劇是胡瓜兒子胡釋安的處女秀，他有場戲NG了10多次，被導演喊：「用耳朵聽。」當時他被講到忍不住回嗆：「我就是在用耳朵聽啊。」把大夥嚇壞。他和緋聞女友陳語謙時常被拍到親密出遊，他昨仍不認愛，堅稱對方是「比較close的朋友」。 《20之後》30日播出。

(中國時報)