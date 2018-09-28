鄭人碩扮虎爺死背咒語怕漏氣

鄭人碩拜過「黑虎將軍」獲允許扮演虎爺乩身，他也全心投入演出。

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中國時報
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鄭人碩在恐怖片《人面魚 紅衣小女孩外傳》飾演駐守在宮廟的虎爺乩身，為演好降妖除魔的黑虎將軍，上戲前至少花7小時完成手上經文刺青，還要一字不差熟背拗口複雜的「請神咒」，咒語結合方言和古文，讓一向不喜歡死背台詞的他備感壓力，不禁在心中求虎爺幫忙：「我也不想讓虎爺漏氣啊！」但他也感受神奇力量：「那段時間感覺到身上充滿能量飽滿。」

鄭人碩每三天必須補一次刺青，兒子看了大感好奇，一直摸他的手，MAN味十足的他則自嘲拍戲那段期間，簡直像是對待嬰兒一樣的細心呵護著雙手，「連洗澡都只能過水，不能搓不能用肥皂只能輕壓，雖然不方便，但在大銀幕上呈現出來的效果好最重要！」

他片約不斷，4月拍攝《人面魚 紅衣小女孩外傳》，接著演出《余生（原名：繩角）》和賀歲片《寒單》，好不容易有空檔，他又義不容辭擔任恩師張作驥新作《那個我最親愛的陌生人》製片，不但客串一角，更幫著上山下海找場景，民眾一見到他就喊出《角頭2》的角色名：「慶哥！」讓他「喬事情」格外順利。

徐若瑄背上見魚鱗

鄭人碩近日在北京補拍《余生》，工作之餘不忘陪伴家人，日前老婆特地安排峇里島假期，好好享受一家三口相聚時光。《人面魚》昨公開人物海報，主演的徐若瑄披頭散髮憔悴入鏡，臉頰上還帶淚，身穿藍色洋裝的她背上隱約可見斑駁魚鱗，令人好奇劇情發展，該片11月23日上映。

(中國時報)

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