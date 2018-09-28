連鎖咖啡 搶攻午晚餐市場

丹堤咖啡新品 蒲燒鯛魚蓋飯溫和樸實的日系風味，單點158元起。（丹堤提供）

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中國時報
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丹堤咖啡新品 泰式打拋雞肉飯以雞肉末佐以獨家泰式辣炒醬，單點168元起。（丹堤提供）
星想餐－瑪格麗特風味薄餅（豬肉）以義式香料拌炒過的豬肉及蛋白丁，搭配外酥內Q軟的餅皮，單點140元。（星巴克提供）
星想餐－香料烤雞溫野菜以多樣蔬菜、菇類及義式香料雞肉，加上貝殼義大利麵，並使用義式香草及大量橄欖油提味，單點160元。（星巴克提供）

據統計，台灣餐飲市場商機高達4500億元，且每年成長3到5％，業者分析因單身、頂客族愈來愈多，許多人工作忙碌而選擇外食，使早午餐店、連鎖咖啡店都來插旗，星巴克近期首度推出「星想餐」，而向來以餐食為主軸的丹堤咖啡也打出新品。

6款新品 雞豬魚報到

丹堤咖啡副總徐恒鈞表示，丹堤向來在每個時段都有供應餐點，包括早餐、早午餐、午晚餐等主食，目前套餐業績占55％、單點咖啡占45％，於全台102家分店販售。鑑於近期星巴克也跨足主餐市場，顯見消費者需求大。10月起再推6款新品，有鮮嫩無骨雞腿排、蒲燒鯛魚蓋飯、香草烤雞腿排、培根野菇燉飯，及泰式打拋雞肉飯等，透過與不同的供應商合作，餐食選擇多樣。

主餐搭飲料 新組合

已有450家門市的星巴克，首度推出以主餐、附餐加120元飲品的「星想餐」組合，可提供超過30種的變化選擇。主食有烤雞腿粉紅醬斜管麵、義式肉醬洋芋吐司、香料烤雞溫野菜、瑪格麗特風味薄餅等，單點約140元起，套餐價250～300元，以份量來說較適合胃口不大的女生，鎖定附近的小資上班族為主要客群。

(中國時報)

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