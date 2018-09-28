性別議題 躍上巴黎伸展台

新任創意總監Casey Cadwallader於日前發表其執掌的Mulger首秀，運用80年代的寬大肩線和搶眼印花，送出品牌女性的自信形象。（CFP）

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Lemaire本季獻出首個男女混秀，設計師透過鬆身剪裁，獻出拿手的中性風格。（CFP）
Maison Margiela 2019春夏系列以「遊牧訂製」概念統整，於伸展台送上穿著不對稱剪裁洋裝的男模，打破秀場中既定的性別印象。（CFP）

2019春夏巴黎時裝周中，性別議題再度躍上伸展台面，Maison Margiela在創意總監John Galliano手下續玩顛覆，開場前就在全白牆面上投射出變性模特Teddy Quinlivan、雌雄同體的Hanne Gaby Odiele等人所錄製的自白短片，為極具話題性的大秀揭幕。

開場女模穿著由西裝布料變形剪裁的套裝現身，像是褲子又像是裙子的變形上衣，將品牌不按牌理出牌的解構剪裁以「遊牧訂製」概念統整；而套上滿是細節華服的男模，彷彿設計師腦海中夜店裡流連的身影，高腰熱褲、緊身長褲和連身裙裝，打破女裝秀場裡被傳統制約的既定形象，正如背景台詞撥放的：「沒有所謂『正常』這種東西」、「創作規則，然後再打破它們」。

而首度送上男女合秀的Lemaire，設計師Christophe Lemaire和Sarah-Lihn Tran透過流暢的鬆身剪裁，獻出拿手的中性風格，其中一位女模也穿上男裝登場，強調隨心的恣意氛圍。流著大膽血液的Mugler，也發表了新任創意總監Casey Cadwallader的首秀，運用80年代的寬大肩線和搶眼印花，送出品牌女性的自信形象。

(中國時報)

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