都會小RV 新款升級不加價

NISSAN宣布19年式TIIDA、SENTRA及JUKE多款車型升級不加價，其中JUKE（右一）採全新個人化玩色套件與全新車色，車價自83.9萬元起，最高降價幅度達6萬元。（范揚光攝）

友善列印
中國時報
報導陳大任
Honda HR-V曾獲2017年國產SUV銷售冠軍殊榮，業者新推限時免費升級智能安全感測科技「HR-V安全躍進版」。（Honda Taiwan提供）

都會小RV正夯，NISSAN JUKE、Honda HR-V、TOYOTA C-HR都是熱門的話題車，即將進入年式轉換，品牌陸續推出19年式新車，裕隆日產一口氣發表JUKE、TIIDA、SENTRA，內裝外觀小修飾、安全配備再升級而且不漲價，其中JUKE英倫版甚至降價高達6萬元。

裕隆日產表示，英國原裝進口NISSAN JUKE以「原生不受限」設計及驃悍操控性能成為跨界跑旅的時尚指標，19年式新車外型更加吸睛，除以JUKE英倫版超值回饋價83.9萬元，豪華版、旗艦版車型再追加LED前霧燈、燻黑造型方向燈等配備，另依不同車款加配鍍鉻排氣尾管、氣體放電式頭燈。消費者同時還有包含曜石灰車色，可搭配橘色或藍色魅力個性化套件，以及極光藍車色搭配勁黑魅力個性化套件等全新車色選擇。

Honda Taiwan表示，Honda HR-V去年以「Crossover」的開發概念，融合SUV強悍安全、COUPE個性、MPV實用性等跨級距優勢，才上市即拿下國產SUV銷售冠軍，已獲得超過2萬名車主好評。最新主打「HR-V安全躍進版」將免費升級智能安全感測科技，整合有前/後偵測雷達、BSI盲點偵測警示、LCA變換車道警示等高規格安全系統。

(中國時報)

性別議題 躍上巴黎伸展台 新光三越 日本商品展開跑

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。