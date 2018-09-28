都會小RV 新款升級不加價

2018年09月28日 04:12 中國時報 報導陳大任

Honda HR-V曾獲2017年國產SUV銷售冠軍殊榮，業者新推限時免費升級智能安全感測科技「HR-V安全躍進版」。（Honda Taiwan提供）

都會小RV正夯，NISSAN JUKE、Honda HR-V、TOYOTA C-HR都是熱門的話題車，即將進入年式轉換，品牌陸續推出19年式新車，裕隆日產一口氣發表JUKE、TIIDA、SENTRA，內裝外觀小修飾、安全配備再升級而且不漲價，其中JUKE英倫版甚至降價高達6萬元。

裕隆日產表示，英國原裝進口NISSAN JUKE以「原生不受限」設計及驃悍操控性能成為跨界跑旅的時尚指標，19年式新車外型更加吸睛，除以JUKE英倫版超值回饋價83.9萬元，豪華版、旗艦版車型再追加LED前霧燈、燻黑造型方向燈等配備，另依不同車款加配鍍鉻排氣尾管、氣體放電式頭燈。消費者同時還有包含曜石灰車色，可搭配橘色或藍色魅力個性化套件，以及極光藍車色搭配勁黑魅力個性化套件等全新車色選擇。

Honda Taiwan表示，Honda HR-V去年以「Crossover」的開發概念，融合SUV強悍安全、COUPE個性、MPV實用性等跨級距優勢，才上市即拿下國產SUV銷售冠軍，已獲得超過2萬名車主好評。最新主打「HR-V安全躍進版」將免費升級智能安全感測科技，整合有前/後偵測雷達、BSI盲點偵測警示、LCA變換車道警示等高規格安全系統。

(中國時報)