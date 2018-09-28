新光三越 日本商品展開跑

新光三越台北南西店日本商品展，「鳥開雞料理專門店」職人米滿廣野端著現做的鳥開親子丼，每份250元。（粘耿豪攝）

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中國時報
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新光三越台北南西店日本商品展，「二郎系ラ│」魚男氣拉麵，日本直送，每份270元。（新光三越提供）
新光三越台北南西店日本商品展，「堂島」王子巧克力蛋糕卷，日本超夯推薦，790元。（新光三越提供）
新光三越台北南西店日本商品展，「天晴」和牛稻草燒丼飯，超夯商品推薦，每份400元。（新光三越提供）
新光三越台北南西店日本商品展，「鳥開雞料理專門店」雞排丼，日本必吃推薦，每份270元。（新光三越提供）
新光三越台北南西店日本商品展獨家限定，「DUCK RAMEN EIJI」鴨肉醬油拉麵，每份270元。（新光三越提供）

新光三越台北南西店為周年慶持續暖身，繼三館B1、7F新開22家餐廳、小吃店，昨（27日）起至10月8日在一館9F活動會館再辦「2018第8回日本商品展」，近30家人氣名物和夢幻系甜點，匯集九州、北海道、山形、名古屋4大神人級料理、日本直送20大庶民小吃大賞，展期間適逢周年慶10月4日登場，目標12天帶動20萬人潮，較平日辦展10萬人翻倍成長。

超夯美食獨家首發

這次日本商品展超過一半店家和商品是全台獨家首發，神人級料理囊括九州宮崎「天晴」日式炭燒、山形縣霸氣料理「二郎系拉麵」；札幌「DUCK RAMEN EIJI」鴨肉醬油拉麵以全鴨熬煮高湯及數十種醬油湯底，風味獨特；名古屋「鳥開雞料理專門店」獲日本全國丼飯金賞受賞，被視為日本丼飯霸主，強打親子丼和雞排丼。

庶民小吃大賞中，「薩摩家」炸天婦羅、「濱商」炙燒美乃滋帝王蟹天婦羅，與北海道直送的「近江海鮮食堂」北海道烤甜蝦串、現烤鮑魚串及雪花牛肉串等，都是道地的居酒屋美食。超過10道的日本獨家夢幻甜點，首推1990年創業的大阪老店「堂島」王子巧克力蛋糕捲及香草蛋糕捲，與獨家初登場的「三好柚之家」柚子檸檬派。（飲酒過量有害健康）

卡通見面會吸親子

假日還針對家庭親子客舉辦超人氣卡通見面活動，29日、30日有嚕嚕米見面會，凡參與互動遊戲，有機會獲限量好禮及MOOMIN CAFE餐點招待券；也獨家引進迪士尼x三麗鷗x哥吉拉3大超紅卡通扭蛋機，可收集迪士尼貪食系列、睡眠三麗鷗系列和哥吉拉60周年扭蛋。另，昨起至10月1日同步有KOSE開架商品快閃店，精選琉璃恆久水眼影、VISEE深邃晶曜眼影盒010等彩妝、護髮商品5折起。

活動期間，貴賓卡友當日當店使用skm pay結帳累滿1000元，有機會抽「盛世公主號2019年4月26日出發/2人同行石垣島自主遊3日陽台艙房」價值5萬1800元，限1名，或「台北-東京經濟艙單人來回機票」價值1萬3000元，限3名。

(中國時報)

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