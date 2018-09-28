智慧手表變時尚 莫蘭迪色討好女性

Garmin vivomove HR指針智慧腕表典雅款將搭配耐磨小牛皮表帶，共有深邃黑、中性灰2色，9990元。（Garmin提供）

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中國時報
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三星Galaxy Watch，共有46mm星燦銀、42mm玫瑰金及午夜黑共3色藍牙版，1萬500元起。（三星提供）
Garmin vivomove HR指針智慧腕表推出全新2018秋冬限量5款新色，6990元起。（Garmin提供）

智慧穿戴手表不再只有呆板的設計，Garmin去年11月推出的vivomove HR指針智慧腕表就有超過一半的消費者為女性，因此今年再瞄準女性市場，推出全新5款2018秋冬限量色，走今秋最紅的「莫蘭迪」色系；而三星全新的Galaxy Watch也在本月正式上市，預計當中全新的玫瑰金色也將打入女性市場，讓女士也能享受科技與時尚結合的新品。

全新的Garmin vivomove HR指針智慧腕表限量色，就參考了2018秋冬十大流行Pantone色，打造出典雅款的深邃黑、中性灰2款耐磨小牛皮表帶，以及運動款的流光銀、野莓紫、深邃黑3款低敏矽膠表帶，而且更正式走進精品鐘表專櫃「精光堂」，希望帶來更多女性使用者入門智慧手表，預計1年內vivomove HR系列將有翻倍的銷售成長。

三星今年推出的Galaxy Watch中，也有推出針對女性族群喜愛的顏色及尺寸，全新的Galaxy Watch 42mm玫瑰金色，不銹鋼表框更顯質感之餘，表帶也能隨心更換至一般的手表表帶作替換，對愛作時尚搭配的女士來說更方便；10月31日前購買即贈送指定原廠皮革表帶。

(中國時報)

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