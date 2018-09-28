2018年09月28日 04:12 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

李阿明在前鎮漁港當顧船工三年多，與附近的菲律賓籍、印尼籍漁工都熟悉。（李阿明提供）

漁船為了讓貨倉裝大量漁獲，壓縮居住空間，漁工待不住狹小悶熱的臥艙，多半到甲板上打地鋪睡。（李阿明提供）

李阿明長期關注漁工生活，留下深刻的影像及文字紀錄。（鄭任南攝）

因為朋友一句「有種來顧船，上船跟著漁工睡」嗆聲，資深攝影記者李阿明離開媒體多年後，帶著相機到漁船上做最低階的顧船工。每到6月和11月漁船出海回來靠港的時間，他天天跟著漁工一起睡在漁船上。李阿明表示，顧船工是低階中的低階，他卻能藉此親身看見台灣、大陸船員和外籍漁工的悲歡喜樂，「我很自在，到後來就連漁工在船上洗個澡都故意跑來光屁股讓我拍照，可見有多熟！」

「蟲觀」貼近真實面

在長時間蹲點和好交情之下，李阿明看見比過往「血淚漁工」議題更貼近悲喜的寫實面，「NGO組織、媒體看漁工議題要鳥瞰，而我是『蟲觀』，因為相較台灣、大陸幹部，顧船工跟這些漁工『老外』都算『賤民』。不過對我來說，我不談關懷或正義，在勞資對立之外，他們一樣都是人。」

李阿明表示，顧船工一天工資1000元，24小時要在船上，累了只能在甲板上睡躺椅，比當保全還累，通稱「爸爸桑」，多是60、70歲在社會上找不到其他工作的老人，體力不比年輕力壯的船員和漁工，還會被漁工嘲笑，「但熟悉之後，加上我對漁工很好，他們也喜歡找我一起喝酒，還會幫我出氣。」

好交情光屁股給你拍

59歲的李阿明2002年離開媒體工作，舉家搬回高雄前鎮照顧生病的母親，「前幾年母親過世，小孩也都長大了，我沒事做，又帶著攝影機四處閒晃，晃到漁港邊想拍照，卻被船公司的人跑來罵。不過攝影記者最會『盤撋』（台語，意指交際），看到漁港邊有人抽菸，湊過去借個火、聊一聊，漸漸就熟了，熟了以後，船員知道你沒惡意，隨便你怎麼拍都好。」

在船上工作，李阿明也親見漁工辛酸，像是每回漁船出海一趟，回來就是幾千萬甚至上億元的漁獲，有時船公司會睜一隻眼閉一隻眼，讓船上有些幹部、漁工私下留點好處，但有時卻連一點讓人方便的小錢都想省，「例如規定晚上不能用發電機，讓漁工可以有燈光用，這點錢也斤斤計較。」

體驗跨國漁工的寂寞

為了方便拍照，李阿明買了一台小數位相機，放腰包隨身攜帶，決定寫書之後，則是帶著筆記型電腦，一旁熟識的漁工飲酒喧鬧，他則是默默敲鍵盤。去年為了體驗當跨國漁工的生活，還跑去泰國普吉島，幫人顧船2個月，「我一個人去沒人照應，語言什麼都不通，後來愈來愈焦慮。回台灣後，反倒羨慕起在台灣的漁工，起碼還有同鄉可以幫忙！」

(中國時報)