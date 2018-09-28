爸爸桑賺1000花1500

友善列印
中國時報
／專訪

談起漁工如何把握漁船靠港的時間找樂子，李阿明笑說顧船工分兩種，「一種是完全不跟人來往，因為跟漁工交際很花錢，一種是常常給漁工帶點菸、酒，像是偶爾帶個幾瓶2、300元的低劣威士忌就能讓漁工開心買醉。我打定主意，上船當『爸爸桑』顧船是為了拍照，所以賺1000就花1500，照顧一下漁工，還好我跟他們都好相處。」

李阿明可以大談沙特的存在主義、談加拿大詩人歌手李歐納．柯恩，也能大動作模仿起漁工與船員台語、中文三字經混搭日語、英語、印尼語和菲律賓語的日常招呼，「氣口」十足。新書《這裡沒有神》也收錄幾張他和漁工玩鬧的合照，出版前未經編輯的原稿據說滿是髒話，「可能因為我來自藍領家庭吧？雖然做過白領工作，但漁港生活的環境、對話和我父母輩相似，對我來說很熟悉。」

李阿明的父母是塑膠工廠工人，也當過臨時工，把所有的資源拿來栽培小孩，讓他到台北讀國立藝專戲劇科，從此踏上攝影路。1987年他進入媒體工作，如今的四大報就待過三家，跑過社會新聞、抗爭現場和立法院，看盡打打殺殺和口水戰，深知不管勞方資方，各有好壞，「後遺症就是，我至今不願投票。」

藍領出身的底氣和攝影記者的眼力，讓李阿明在漁港的生活悠遊自在。知識分子當起顧船工，在旁人眼中有如「博士賣雞排」，他也曾被朋友罵應該要「貢獻社會」，但對他而言，漁船上的人們單純，甘苦人相濡以沫，占便宜也有來有往，自成小社會，「不過大家還是看得出來我不一樣，可能比較斯文吧？外觀上最明顯的差別就是，船上除了我，沒什麼人在戴眼鏡的。」

(中國時報)

前記者下海當漁工 故事書：福地福人居故事書：三合…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。