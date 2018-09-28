爸爸桑賺1000花1500

2018年09月28日 04:12 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

談起漁工如何把握漁船靠港的時間找樂子，李阿明笑說顧船工分兩種，「一種是完全不跟人來往，因為跟漁工交際很花錢，一種是常常給漁工帶點菸、酒，像是偶爾帶個幾瓶2、300元的低劣威士忌就能讓漁工開心買醉。我打定主意，上船當『爸爸桑』顧船是為了拍照，所以賺1000就花1500，照顧一下漁工，還好我跟他們都好相處。」

李阿明可以大談沙特的存在主義、談加拿大詩人歌手李歐納．柯恩，也能大動作模仿起漁工與船員台語、中文三字經混搭日語、英語、印尼語和菲律賓語的日常招呼，「氣口」十足。新書《這裡沒有神》也收錄幾張他和漁工玩鬧的合照，出版前未經編輯的原稿據說滿是髒話，「可能因為我來自藍領家庭吧？雖然做過白領工作，但漁港生活的環境、對話和我父母輩相似，對我來說很熟悉。」

李阿明的父母是塑膠工廠工人，也當過臨時工，把所有的資源拿來栽培小孩，讓他到台北讀國立藝專戲劇科，從此踏上攝影路。1987年他進入媒體工作，如今的四大報就待過三家，跑過社會新聞、抗爭現場和立法院，看盡打打殺殺和口水戰，深知不管勞方資方，各有好壞，「後遺症就是，我至今不願投票。」

藍領出身的底氣和攝影記者的眼力，讓李阿明在漁港的生活悠遊自在。知識分子當起顧船工，在旁人眼中有如「博士賣雞排」，他也曾被朋友罵應該要「貢獻社會」，但對他而言，漁船上的人們單純，甘苦人相濡以沫，占便宜也有來有往，自成小社會，「不過大家還是看得出來我不一樣，可能比較斯文吧？外觀上最明顯的差別就是，船上除了我，沒什麼人在戴眼鏡的。」

(中國時報)