故事書：福地福人居故事書：三合院靈光乍現

2018年09月28日 04:12 中國時報 作者／楊富閔 出版社／九歌

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作家楊富閔繼《花甲男孩》之後，再度重拾當代鄉村與家庭題材，以地號書寫和人物群像連結鄉村少年的日常生活，呈現活跳跳的庶民文化。

楊富閔：「我看到月台對岸有一對老夫妻大包小包，後面還跟著兩個小的，小的衝得很快，老夫妻卻走三步停兩步，絕對是累了，我突然有跳下火車的衝動，此時鈴聲大作，列車要準備落南了。」

《故事書：福地福人居》從21世紀的第一場葬禮說起，曾祖母在世紀交替之際歸葬福地花窯頂，也開啟了楊富閔的新世紀與新生命。他寫南台灣鄉村的地勢水文，莊稼農暇，個人與果物的世代交替，紀實中有抒情，風景裡見百態。

《故事書：三合院靈光乍現》則是寫個人與家族的切身記憶，過去的百年古厝如今是媽祖廟，楊富閔透過書寫重新理解、詮釋傳統家屋的感知與時空，以及生活倫理的獨特美學。

■我心我行‧Salute

作者／許芳宜

出版社／時報出版

媒體上的許芳宜，是前瑪莎．葛蘭姆舞團首席舞者、「國家文藝獎」最年輕得主，總是讓人感覺安定、勇敢、明亮。就在國際紛紛報導這位舞蹈明星之時，許芳宜的人生舞台卻上演著無數不為人知的舞碼。如今她首次親筆寫下挫折、孤獨、堅強。

許芳宜：「我的名字叫做許芳宜，十九歲我許下人生的第一個夢想：我要成為職業舞者。二十三歲我做到了，三十六歲人生目標開始搖晃，三十九歲強迫闖關，四十歲全新方向。」

許芳宜回到當初，細數掙扎與拉扯：人在異鄉，在老鼠四處流竄的租屋處度過每一日；曾經害怕走進練舞教室、與舞蹈大師爭吵。她也回望自己在舞台上的拚搏，兩次骨折使頸椎受到壓迫，舞台後方總有醫生等候；如何在被醫生告知「會痛，但不會死」之下重新認識自己的身體、向身體學習；更進一步拉近自己與身體的距離，發現年齡、身體對自己更深層的意義。

■惡血：矽谷獨角獸的醫療騙局！

深藏血液裡的祕密、謊言與金錢

作者／約翰．凱瑞魯

出版社／商業周刊

伊莉莎白．霍姆斯曾經是國際媒體追捧的當紅炸子雞，她19歲從史丹佛休學，懷著用一滴血的醫療檢測技術改變世界的夢想，被譽為女版賈伯斯，短短十年，吸引無數大人物投資，公司「Theranos」成為矽谷最有價值的新創獨角獸，她更是第一個身價數十億美元的女性科技創業家。

但一切都是假的。

2015年一個爆料、一封匿名檢舉信，讓兩度獲得普立茲獎的《華爾街日報》記者約翰．凱瑞魯，揭露這項獨創醫療科技的超完美騙局，在六個月內使高達90億美元的生技獨角獸極速崩解。即使受到告訴要脅、不知名人士跟蹤，作者花了三年多時間，深入訪談超過150人（其中有60幾位是Theranos前員工）。離奇情節即將改編為電影，由奧斯卡影后珍妮佛．勞倫斯主演。

(中國時報)