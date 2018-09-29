校安崩壞 染毒染黑 去年通報8000件

2018年09月29日 01:12 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

北部某高中發生青少年鬥毆事件，校園安全、青少年犯罪問題再度引起關切。而根據教育部統計，校園暴力事件或偏差行為，一年至少7000件，若加上學生藥物濫用，每年學生染黑染毒的通報案件就將近8000件，且因許多案件未被通報或刻意隱瞞，確切數字將遠比統計數據來得多!

就有專家指出，很多學校面對染毒學生，基於多一事不如少一事，往往睜一隻眼閉一隻眼。這個數字遠遠被低估至少10倍，且躲藏在校園死角裡的學生染毒黑數可能超過1萬人。

躲在校園死角 黑數可能上萬

警方最新統計，去年共查獲1782名涉毒少年，列少年犯罪類型的第二名，較2012年增加127人，而校園反毒教育已流於教條式宣傳，毒品入侵校園問題嚴重，校安事件頻傳，也讓校園安全亮起紅燈。

根據國家衛生研究院的研究調查，12歲到17歲的未成年青少年有23％的人首次使用毒品的地點就在學校。毒品滲透毒化校園，正在嚴重傷害與腐蝕台灣未來的希望。

根據教育部統計，校園安全中的暴力事件與偏差行為，2013年6382件，2014年增加到7916件，2015年達到高峰、7941件，2016年雖然略降但也有6959件；而2016年又以發生在高中職3064件最多，國中2389件次之。

另外，學生藥物濫用部分，根據教育部統計，2016年有1006人。比起2012年的2432人，通報數降了6成之多。不過，校園安全中的暴力事件與偏差行為，以及學生藥物濫用，兩者合計，去年校園染毒染黑總共7965件，等於每天將近22件，令人擔憂。

教育專家指出，隨著少子化，就學人數驟減，但校安事件卻層出不窮，顯然校園暴力、染毒等各種校安比例仍居高不下，且這些數字還未包括學校未查、查不到或基於學校門面而隱瞞未通報案件。

教育部學生事務與特別教育司司長鄭乃文表示，教育部和警政署在校安議題聯繫很密切，都有定期會報，「統計數據與人民感受落差大」的問題，原因有多方面，其中之一是，18到24歲青少年若涉及毒品及暴力行為，一般認為他們都還在學，但事實上教育部去年起勾稽18到24歲涉及上述案件青少年的學籍，發現他們大部分未就學、未就業，學校端沒有辦法處理。換句話說，未被查核到的染毒染黑青少年數目遠不只如此。

青少年「熱點」 增加巡邏路線

「只要有學生身分，我們就盡量協助！」鄭乃文表示，教育部鼓勵學校通報，學校若缺資源，例如經費和輔導人力等，教育部都可以協助，像是學校附近青少年聚集「熱點」，教育部也希望學校提供給警政單位參考，增加巡邏路線、設置巡邏箱等，就是要持續強化預防工作。

(中國時報)