教育部提第2官方語言計畫 幼兒園英語教學 研擬鬆綁

2018年09月29日 01:12 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

滿街林立的雙語幼兒園合法性令人質疑，教育部日前針對英語成為台灣第二官方語言計畫，向行政院長賴清德進行第二次報告，行政院發言人Kolas Yotaka表示，賴揆指示教育部研議幼兒園能否開放英語教學，並盤點相關法規，研擬鬆綁的可能性。據了解，在全面推動英語成為第二官方語言的政策下，鬆綁幼兒園英語教學時程，最快可望在年底前提出。

雙語政策明年方向確立

賴揆宣示，明年將確立台灣雙語政策，教育部6月及9月二度向行政院提出相關計畫說明，日前第二次報告時，會中已有推動的大致方向。

Kolas說，為了推動雙語政策，賴揆裁示國發會為主政機關，將負責邀集教育部、內政部、經濟部、外交部、文化部、交通部等部會進行討論，目前第三次會議還在規畫中，但是日程未定。

賴揆指示教育部體檢教育體系相關法律或行政規則，看看有沒有在推動英語成為台灣第二官方語言時，需要鬆綁的法令或規則；另外，跨部會也同意，「語言學習從小開始」，賴揆也特別叮囑教育部針對幼兒園能不能開放英語教學，有沒有相關法令，請教育部研擬鬆綁可能性。

至於已存在的雙語幼兒園合法性，是否就此解禁？Kolas說，當天並沒有討論這個問題。據了解，目前雙語幼兒園適法性問題，至少涉及「幼兒園教保服務實施準則」規定，依準則幼兒園不得採全日、半日或分科之外語教學，也不得進行以精熟為目的之讀、寫、算教學。

另外，幼兒園為招攬學生聘請外師，也違反《就業服務法》規定。此外，幼兒園雙語教學若解禁，英語教師費用必然增加，是否衝擊到幼兒園業者參與政院幼托準公共化政策，也值得觀察。

推雙語國家 需有新思維

政務委員陳美伶昨天表示，「雙語國家」是要讓所有國民都具有聽、說、讀、寫中文與英文的能力；政府過去也有推行過相關政策，國發會將重新思考具體目標與執行方式，目標在年底前提出施政計畫或行動方案。

政委林萬億則說，推動雙語國家是由國發會統籌，現內容還沒有出來，不是已經定案，所以言之過早；如果真的要推動雙語教學，那也並非國民義務教育，所以沒有增加幼兒園師資負擔的問題。

(中國時報)