起底涉性侵 卡瓦諾灑淚喊冤

2018年09月29日 01:12 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

反對美國最高法院大法官提名人卡瓦諾的群眾，27日聚集在國會山莊外示威（美聯社）

遭3名女子控訴性騷擾的美國最高法院大法官提名人卡瓦諾，昨天出席參院司法委員會聽證會，與首位跳出來指控他的心理系教授福特女士先後作證。在全國電視觀眾面前，卡瓦諾哭哭啼啼，憤怒喊冤，與民主黨議員激烈攻防，稱這些莫須有指控徹底毀了自己的名聲，提名程序更成「國恥」，他絕對打死不退。相較於卡瓦諾的憤怒激動，福特反倒壓抑情緒，堅強細數少女時代差點遭對方性侵的不堪往事。

怒斥提名程序成國恥

司法委員會在台北時間今天凌晨，就確認提名進行表決，若過關，參院最快將於10月1日全院投票。美國律師協會在聽證會後出人意表建議參院，在聯邦調查局(FBI)就所有控訴徹查後，再就任命進行表決。該會先前無異議給卡瓦諾最高等級的「極度適任」評價。

先發言的福特儘管遭議員連番拷問，但在4小時間，她力持鎮定，語調輕柔，雖然哽咽但仍優雅、鉅細靡遺敘述1982年暑假差點慘遭卡瓦諾強暴的過往，還自嘲需要咖啡因才能熬過聽證。

福特說，她那時才14、15歲，被喝醉的卡瓦諾壓在身上，他以手摀住她的嘴，磨蹭她的身體，福特掙脫後把自己反鎖在廁所內。「我認為他當時要強暴我，」她說，這事毀了她的人生，「在成年後仍不時糾纏我。」

福特答問時說，百分之百確定意圖性侵的人就是卡瓦諾，她事後得了恐慌症、創傷後壓力症候群和密室恐懼症。福特泣訴，重提舊事讓她承受壓力，遭辱罵排擠，自己萬般害怕；她否認此舉出於政治動機，不是要判定卡瓦諾是否夠格，只是想說出真相。

批政治攻擊 打死不退

卡瓦諾由另一半陪同前來，45分鐘聽證中，他一開場就淚灑講台，憤怒否認與福特有過身體接觸，更引用福特的話「百分之百沒有」他臉上淚痕斑斑，疾呼這些性侵指控「邪惡不實」。相較於大法官超然且無黨派的屬性，大爆走的卡瓦諾花許多時間抨擊民主黨，稱任命程序是民主黨人精心策劃「政治攻擊」，只為替大選落敗的希拉蕊報仇。

在接受議員提問時，卡瓦諾談到親人遭波及時又數度崩潰，但他仍強硬喊話，「你們絕對沒辦法要我退出！」卡瓦納也高分貝反對民主黨所提、要求FBI介入調查，「我沒做過這種事！我是清白的。」

(中國時報)