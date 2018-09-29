川普發文力挺 批民主黨騙局

2018年09月29日 01:12 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國最高法院大法官提名人卡瓦諾27日出席參議院司法委員會聽證會，針對性侵指控，他激動喊冤。聽證會後，美國總統川普立即推文再度力挺卡瓦諾。共和黨聯邦參議員葛蘭姆則在聽證會上大罵民主黨同僚，為了選舉而毀了卡瓦諾的人生，形容這是他從政以來所見過最不道德的騙局。

川普推特發文：「卡瓦諾法官向美國人民展示我提名他的確切原因，他的證詞強而有力、誠實且精彩。」

對於民主黨人士反對卡瓦諾，和上周爆出一連串性侵指控，川普推文說：「民主黨的搜索並殲滅策略很可恥，整個過程是場騙局，無所不用其極只為了拖延、阻礙以及反抗。參院必須投票！」川普本周似乎暗示性侵指控者編造故事，才會事隔數十年出面指證。

南卡羅萊納州聯邦參議員葛蘭姆是唯一一位在聽證會上積極為卡瓦諾辯護的共和黨人。葛蘭姆直言：「這不是求職面試，這是地獄。」

當司法委員會的民主黨籍成員向卡瓦諾施壓，要求他接受聯邦調查局調查，以證明自己清白，葛蘭姆痛斥在座民主黨同僚：「你們的目的只是摧毀這個人的一生、讓這個位子空著，且希望贏得2020年（總統）選舉。」

葛蘭姆斥責說：「這是我從政以來所見過最不道德的騙局。」他還指控民主黨故意隱瞞福特的性侵指控，直到卡瓦諾的大法官提名確認程序快完成時才揭發。

川普相當力挺自己提名的卡瓦諾，但也說他願意視聽證會的情況改變主意，不排除撤回這項提名。

(中國時報)