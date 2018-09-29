川普發文力挺 批民主黨騙局

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國最高法院大法官提名人卡瓦諾27日出席參議院司法委員會聽證會，針對性侵指控，他激動喊冤。聽證會後，美國總統川普立即推文再度力挺卡瓦諾。共和黨聯邦參議員葛蘭姆則在聽證會上大罵民主黨同僚，為了選舉而毀了卡瓦諾的人生，形容這是他從政以來所見過最不道德的騙局。

川普推特發文：「卡瓦諾法官向美國人民展示我提名他的確切原因，他的證詞強而有力、誠實且精彩。」

對於民主黨人士反對卡瓦諾，和上周爆出一連串性侵指控，川普推文說：「民主黨的搜索並殲滅策略很可恥，整個過程是場騙局，無所不用其極只為了拖延、阻礙以及反抗。參院必須投票！」川普本周似乎暗示性侵指控者編造故事，才會事隔數十年出面指證。

南卡羅萊納州聯邦參議員葛蘭姆是唯一一位在聽證會上積極為卡瓦諾辯護的共和黨人。葛蘭姆直言：「這不是求職面試，這是地獄。」

當司法委員會的民主黨籍成員向卡瓦諾施壓，要求他接受聯邦調查局調查，以證明自己清白，葛蘭姆痛斥在座民主黨同僚：「你們的目的只是摧毀這個人的一生、讓這個位子空著，且希望贏得2020年（總統）選舉。」

葛蘭姆斥責說：「這是我從政以來所見過最不道德的騙局。」他還指控民主黨故意隱瞞福特的性侵指控，直到卡瓦諾的大法官提名確認程序快完成時才揭發。

川普相當力挺自己提名的卡瓦諾，但也說他願意視聽證會的情況改變主意，不排除撤回這項提名。

(中國時報)

起底涉性侵 卡瓦諾灑淚喊冤 美大法官提名人涉性侵 過度妖魔…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。