美大法官提名人涉性侵 過度妖魔化 催票算盤恐白打

2018年09月29日 01:12 中國時報 蔡致仁

美國總統川普提名的大法官人選卡瓦諾身陷性侵疑雲。美媒指出，民主黨對卡瓦諾窮追猛打的真正目的，是希望催出女性和獨立選民的選票，打贏期中選舉。但有分析指出，民主黨的盤算也可能事與願違。

《波士頓郵報》指出，不論真相為何，民主黨的真正目標是掌握參眾院多數席次，能夠阻擋川普提名的所有大法官人選，並且發動罷免川普的程序。

薩福克大學政治研究中心主任佩里歐洛格斯正在進行關鍵搖擺州的民調。他表示，如果共和黨人成功把卡瓦諾推上大法官的位子，可能會激怒更多人把票投給民主黨，使投票結果的性別差距更加懸殊。

然而《今日美國》評論認為，倘若民主黨將卡瓦諾過度妖魔化，可能導致更多男性選民看不下去而用選票表態，以致民主黨催票的意圖事與願違。

評論指出，卡瓦諾事業成功而且形象清白，但這正是民主黨想要顛覆的。挖出卡瓦諾的黑歷史，民主黨人大多已認定指控卡瓦諾性侵的人都沒有說謊。參院少數黨領袖舒默表示，不會假定卡瓦諾是清白的，現在參院進行的只不過是「檢查事實」；代表夏威夷州的參議員廣野慶子更疾呼：「這個國家的男人一直在做這種事，他們應該閉嘴，做對的事來改變現狀。」

這些觀點可能引起男性選民憂慮：只需要挖出30幾年前的案子，無需確切的證據，就可以摧毀一個男人的名聲與事業。民主黨正在把這種觀念正常化，如果他們成功拉下卡瓦諾，此作法將成為常態。

《今日美國》指出，民主黨試圖藉打擊卡瓦諾，催出女性選票贏得期中選舉。但結果可能是更多對民主黨作法感到憤慨的男性和部分女性站出來投給共和黨。

(中國時報)