20年前逼問柯林頓 現在換自己

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中國時報
／綜合報導

美國大法官提名人卡瓦諾因被控性侵，27日出席聯邦參議院聽證會，接受議員的尷尬提問。無巧不成書，逾20年前卡瓦諾受雇於獨立檢察官史塔，協助調查前總統柯林頓的性醜聞，卡瓦諾那時也曾起草不少露骨問題，用來逼問柯林頓。

大學教授福特出面指控卡瓦諾在1982年的一場派對中曾試圖性侵她。儘管卡瓦諾27日在參議院司法委員會的聽證會上聲淚俱下否認自己性侵，但他仍避免不了受到在場議員們咄咄逼人的質問，尷尬的處境宛若當年的柯林頓。卡瓦諾被問及，「你的生殖器曾碰觸或摩擦到福特博士嗎？」「你是否在任何時間點與福特博士發生性行為？」

時間回到20多年前，當時被任命調查柯林頓財務往來狀況的獨立檢察官史塔，聘請年輕的卡瓦諾協助調查。調查焦點後來轉移到柯林頓所涉及的緋聞事件，卡瓦諾曾起草若干嚴厲的問題要問柯林頓，其中有許多內容都相當露骨。

卡瓦諾質問柯林頓的問題包括：「假如柳思基說，你曾在白宮橢圓形辦公室內將一支雪茄插入她的陰道，她是在說謊嗎？」以及「假如柳思基說，她曾在橢圓形辦公室內幫你口交9次，她是在說謊嗎？」這些內容上月才被國家檔案局公布。

現年53歲的卡瓦諾，母親是一位法官，自幼家境優渥，1990年取得法學博士學位後，曾先後擔任多位知名聯邦法官和司法界高官的助理，其中包括已退休的最高法院大法官甘迺迪。小布希總統在位期間，他曾擔任白宮秘書。

然而卡瓦諾在華府廣為人知，卻與他參與調查柯林頓性醜聞有關，他因為表現積極，令不少人印象深刻。卡瓦諾在27日的聽證會上怒斥參院的調查聽證過程是「國恥」，但他對這種骯髒、下流的政治手段應該並不陌生，因為當年他就是這麼搞的。

(中國時報)

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