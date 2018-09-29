自證清白 多數人不信

美國聯邦參議院司法委員會27日就最高法院大法官提名人卡瓦諾被控性騷擾一事舉行聽證會。（路透）

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中國時報
／綜合報導

美國聯邦最高法院大法官提名人卡瓦納被臨床心理學教授福特指控性侵未遂，參議院司法委員會27日舉行聽證會，並在昨日上午針對卡瓦納任命案進行表決。聽證會後，不少人對卡瓦納自證清白的說詞打上問號。

在華府一間餐廳，20多名顧客觀看電視直播。35歲銀行家蓋伊（Jamar Guy）明言，這次聽證會對卡瓦諾來說再壞不過，也說看不出福特有何理由要虛構被卡瓦納性侵未遂一事。他說：「我不解他怎麼能獲得任命？怎麼不把他換掉？」

藥劑師佛蘭西斯（Anthea Francis）則指，聽證會反映民主黨與共和黨同樣不濟，她不覺得共和黨是真心想找出真相，而民主黨也只是為玩政治把戲。

南加州大學新聞系一群學生在校內收看電視直播。19歲的基爾（Cameron Keel）明顯不相信卡瓦諾：「4個女人出來指控他，絕非偶然。他應該被關進牢裡。」另一學生雷恩斯（Dynasty Raines）也認為，卡瓦諾不應被選為大法官，因為對於性侵，絕對是零容忍。

司法委員會預定台灣時間今日凌晨1:30投票表決，但共和黨委員會只比民主黨多1席，關鍵票落在佛萊克（Jeff Flake），他一度稱自己會投贊成票，但後來又稱心裡仍很煎熬，尚未做出最後決定。

除佛萊克外，外界密切注意兩名共和黨議員意向，柯林斯（Susan Collins）與穆爾科斯基（Lisa Murkowski）， 她們都支持墮胎、提倡女權。

(中國時報)

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