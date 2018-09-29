選前黑影幢幢 幫派染指校園

2018年09月29日 01:12 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

隨著選舉到來，黑幫吸收學生現象似有增加趨勢，警方發現有網友在LINE（右下圖，取自網路）號召青少年參與年底某候選人造勢大會。上圖為多年前幫派大老過世，揪眾參加公祭。（本報資料照片）

警察防制黑幫吸收少年行動

年底大選將屆，為淨化選前治安，警政署近日發動全國大掃黑，查獲不少幫派組織；另警方也接獲情資，隨著正式競選活動將展開，有候選人計畫在競選總部成立等造勢場合，透過黑幫等組織，動員學生及少年充人頭幫忙造勢，警方已嚴密注意，防止青少年學子遭黑幫利用或趁機吸收。

充人頭 聯盟逞凶鬥狠

警方表示，少年雖無投票權，但以往一些選舉造勢場合，仍可見到候選人本身、或透過有黑幫背景親友，找少年到場幫忙搖旗吶喊、或表演八家將等活動，以衝高人氣。已要求各地警局加強情蒐，特別是吸收學子，若涉不法，將檢肅到案。

為防制少年加入幫派，警方除藉從優評核績效方式，促使各警察機關深入蒐報，並將黑幫或犯罪組織首惡，提報治平專案目標檢肅，在黑幫公祭場合，也會出動大批警力攔查少年進入，並依法令加重追訴動員的幫派分子。

賺快錢 從事電信詐騙

在「棒打出頭鳥」策略下，據刑事局反黑科統計，今年1至8月，警方查獲幫派招募未成年人犯罪案件，較去年同期減17件，少年成員減58人，降幅皆近4成；另少年參與黑幫公開活動場合，也從前年的79次降到今年28次，但發現少年人數有增加，顯然還須再努力。

資深官警指出，幫派靠圍事、打殺爭權奪利生態已式微，現多是烏合之眾，以各種聯盟名義逞凶鬥狠，加上少子化，少年犯罪近年呈現遞減趨勢，去年少年嫌疑犯共1萬499人，較2012年減少4579人。

祭毒招 去年1782人淪陷

但現在不少黑幫改從事電信詐騙，年輕成員笑說：「隨便就可賺個幾百萬元，還能買跑車開，誰還會想動刀動槍」，也因此吸收少年加入擔任取款車手，導致少年涉及詐欺案件的人數，較6年前暴增8成。

此外，毒品入侵校園問題嚴重，警方去年共查獲1782名涉毒少年，列少年犯罪類型的第二名，較2012年增加127人。警方表示，這還不包括被校方初篩列為疑似涉毒人口，進行輔導勒戒的人數。

警方表示，類似昨天桃園學生找外來人士鬥毆事件，警方會持續加強與學校聯繫，協助追蹤輔導及預防在校生犯罪，若發現幫派分子介入校園事件或接觸吸收學生，立即派員蒐證，協助校方危機應變處理，防杜校園染黑。

(中國時報)