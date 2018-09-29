不甩教官制止 夜校生街頭鬥毆

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

桃園市驚傳街頭鬥毆事件，某高中夜校學生因與人發生嫌隙，雙方27日晚間相約校外談判，一群人一言不合持棍棒沿大馬路追打，警方出動快打部隊，將涉案8人帶回派出所，依違反社會秩序維護法移送法辦。

有目擊民眾將鬥毆影片PO上網路，1名黑衣少年被學生及校外人士團團包圍，無力反抗，一路被追打甚至跌坐在地，還有人在旁圍觀且大聲叫囂，場面混亂失控，學校教官、老師趕緊出面制止。

警方調查指出，被打的17歲周姓少年為該校輟學生，在學時與19歲鄭姓學生有過節，雙方互看不順眼，27日晚間相約談判，且各自找來友人助陣，周男找同為該校輟學生的20歲游姓男子幫忙，鄭男則找同學與校外人士助勢，兩派人馬一見面即大打出手，但人數差距懸殊，周男被鄭男一方群毆狠打，竟連教官現場吹哨也沒辦法制止這些惡煞，場面持續失控。過程不到2分鐘，滋事8人隨後遭獲報趕至的快打部隊壓制帶回。

校方表示，很遺憾發生這起事件，事發時教官、老師也第一時間趕至現場制止，未來一定會加強在校學生的教育以及輔導，也會持續和警方配合，無論在校內、校外，都要避免類似暴力事件再度發生。

警力到場後驅散在場圍觀學生、民眾，現場只留下被打的周男，警方依監視器畫面抓到其他涉案的8人，受到輕微挫傷的周男事後也不願提告，全案依違反社維法偵辦。

警方強調，對於街頭暴力一定嚴辦到底，另清查涉案成員有無幫派背景、勢力區域，或是依附的不法行業及堂口首腦，將以組織犯罪蒐證擴大偵辦。

(中國時報)

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