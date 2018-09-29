教官退出校園 家長憂校安惡化

2018年09月29日 01:12 中國時報 李侑珊 、 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

桃園高中發生青少年鬥毆事件，家長團體憂心，教官逐漸退出校園，在缺乏專業人士管理下，校安危機四伏，政府不應只專注修正課綱，漠視校園安全，應盡速集結官方、學界、家長與輔導力量，打造校園安全網，才能確保學子學習環境的安全。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，現今網路及通訊軟體發達，青少年快速聚集比過去更方便，夜校生鬥毆呈現夜校生組成較複雜，學校與教師在管理上應更關注。

彭淑燕也憂慮教官退出校園問題，她認為教官著制服，對校外人士來說具嚇阻作用，在接受校安防治教育上，擁有專業訓練，「教官退出校園，第一線維護安全的校安人士，是否有勇氣面對這些問題」，她抱持質疑態度。

台灣家長團體聯盟理事長謝國清表示，現在中學教育太重視課業，但不是所有學生都適合升學，因此加強學生的生涯輔導，其實就是預防校園暴力的一體兩面，「學校幫學生找到興趣，他就不會被逼到染毒、染黑！」

銘傳大學犯罪防治學系講座教授黃富源指出，伴隨少子化現象，校園犯罪比例與數量總體減少，但不能等閒視之，這次桃園高中出現嚴重鬥毆事件，跟黑幫可能脫離不了關係。

黃富源以日本經驗為例說，日警處理校安、青少年黑幫，辦案方式為長時間追蹤，目的在摸底，如沒將幫派或領頭羊找出，只是逮捕「首惡」，也就是媒體報導的為惡之人，「都只是冰山一角」，唯有了解幫派成長生態，了解領頭人物背景身分，一舉擊破，才能有效化解少年黑幫或校安危機。

面對校安恐涉黑幫與毒品，藥物濫用防制專家的台師大健康促進與衛教系教授郭鐘隆說，比起成人，青少年使用毒品比例不高，但幫派滲透校園確實存在。

他強調，政府雖強力遏止毒品進校園，但毒品投射的是人性黑暗面，若想討論毒品終結，要回歸社會結構面檢視，「貧窮可消滅，我們就可消滅毒品。」

(中國時報)