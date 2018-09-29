課綱聲聲催 校安無人問

2018年09月29日 01:12 中國時報 蕭承訓

教師節前夕，桃園發生高中夜校生找來數十名校外人士打群架事件，就連教官到場吹哨也無法嚇阻，顯然校安問題不容忽視。尤其教育部長葉俊榮曾當過內政部長，還說要阻擋黑幫介入政治，如今換位子可別換腦袋，應好好結合警政與教育資源，解決校園黑影幢幢的老問題。

校安問題包羅萬象，小到學生作弊、離家出走未就學，大到作奸犯科、械鬥凶殺，還有毒品、賭博等問題，一旦發生這些事，學校除透過輔導室，往往不願求助警察，因擔心學生被標籤化，也怕曝光後影響校譽、招生或師長升遷，所以儘量不讓警察進入校園，無形中助長犯罪勢力。

依據「防制黑道勢力介入校園行動方案」，教育部要督察學校落實執行「校園事件通報管理系統」，並定期統計分析校園事件消長、可能因素及因應策略，提供學校輔導措施參考，但從教育部統計數據，前年幫派介入校園僅30件，與警方同年查獲黑幫吸收少年就有82件，其中有相當大落差。

青少年加入幫派，無非找靠山，除打架或被霸凌有人撐腰，就是兼賺外快找座金山，幫派也非省油的燈，拿錢就要辦事，否則就是需參加公祭、幫派活動撐場面，並藉此在學校裡擴大吸收其他學生加入，壯大聲勢，所以校園犯罪其實是成年犯罪的另個縮影。

然而學校畢竟是學習場所，老師負傳道、授業、解惑責任，但非萬能，面對黑幫介入，老師無從著力，更可能惹上麻煩，高中職還有曾受過軍訓的教官幫忙，未來2023年教官將全面退出校園，屆時若發生桃園夜校生鬥毆事件，老師不僅吹哨沒人理，還可能挨揍。

教育是百年大計，學校教育不是只有課綱，生活教育全要靠在校培養，檢視近20年來的教改，充滿意識形態及政治鑿痕，忽略比讀書更重要的道德教育，以致校園犯罪始終無法解決。如何權衡輕重，正是給經歷內政及教育兩大領域的葉俊榮最佳表現的時機。

(中國時報)