為利換堂口 論件計酬 義氣是三小 少年仔認錢當老大

黑幫吸收學生現象似有增加趨勢，警方發現有網友在LINE（右下圖，取自網路）號召青少年參與年底某候選人造勢大會。上圖為多年前幫派大老過世，揪眾參加公祭。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

黑幫進入校園吸收青少年由來已久，一部分因為青少年認為混幫派、報堂口很威風，加上販毒、酒店經紀、車手都能賺錢，透過同儕效應拉攏壯大。但較資深的兄弟都認為，現在的年輕人為利而動，隨時可以換「公司」，凝聚力、控制力都跟以前大不相同。

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30歲外省掛某堂口的阿昇表示，現在吸收新血仍是「多多益善」，因為不需要養他們，通常都是論件計酬、論功行賞，所以看到一些組織號稱手下2、300人，有的其實都是「臨時編組」，遇到事情才集結。

吸收的管道通常是同學朋友互牽，再來是網咖或線上遊戲，台北市以外則有陣頭，大多不出這些管道，部分年輕人對幫派有憧憬，覺得可報名號很酷，出事則有一群人相挺的感覺很熱血，加上大哥適時提供吃喝玩樂，呼朋引伴就是一大群。

阿昇坦言，以前賭場、私娼寮、酒店林立，黑道能插足圍事的管道多，所以養得起「正職」，也就是領薪水的小弟，現在收入來源變少，通常養10個就很有本事，這些正職就算中階幹部，讓他們自由發揮，自行收人，大哥不會過問。

更何況，年輕新血不會計較薪水，有時給個300塊、幾顆藥就很高興，但也導致管理雜亂，阿昇以知名的「中山聯盟」為例說，很多年輕人根本沒特定幫派，常常臨時出動，如參加公祭，可能早上是竹聯幫，下午就變天道盟，幫派換來換去，司空見慣。

老一輩認為現在的年輕人沒忠誠概念，隨時都能換公司，但年輕人卻認為西瓜偎大邊，誰有實力跟誰走。阿昇直言，以前碰毒是不入流，大哥會禁止，但現在放眼望去，實力較強的堂口，幾乎下頭沒有不賣藥的，現實總是很殘酷。

他表示，出來混本來就是比誰拳頭大，所以各公司都會持續招人，不管是幹架還是擺陣，人多就好辦事，就像最近選舉將屆，到時許多造勢場合，也會需要動員人力充場面，廣收小弟就能派上用場。

(中國時報)

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