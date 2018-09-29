4人脫黨選縣市長 國民黨開鍘

2018年09月29日 01:12 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

蕭淑麗。（廖素慧攝）

蘇盈貴。（本報資料照片）

鄺麗貞。（本報資料照片）

年底選戰剩不到60天，國民黨考紀會昨審議參選嘉義市長的蕭淑麗、參選桃園市長的楊麗環、參選台東縣長的鄺麗貞及參選高雄市長的蘇盈貴等開除黨籍案，最後無異議通過；至於原本已被考紀會決議開除黨籍的立委林為洲，最終並未登記參選，考紀會也在會議中通過廢止其黨紀處分案。

溝通無效 情勢難挽回

國民黨在桃園市提名立委陳學聖，但前立委楊麗環則在發出退黨聲明後，以無黨籍身分登記參選，但面對黨中央多次接觸盼溝通協調，均抱持不接電話、不回電話、不見面的「三不政策」；黨主席吳敦義曾藉由國民黨在桃園舉辦行動中常會時積極聯繫，一直持續到當天晚上8時都沒見上一面。

至於蕭淑麗執意挑戰國民黨嘉義市長參選人黃敏惠，吳敦義先是喊話，4年前蕭淑麗能當選議長，國民黨支持是非常重要的關鍵，盼4年後能記得當年彼此釋出的善意，讓嘉義市長選情能單純一點；但反遭蕭回嗆說謊，「吳敦義不倒，國民黨不會好」，吳也回擊，「不要有壞心肝比較重要」，讓情勢難以挽回。

另外，鄺麗貞則搶在最後一刻無預警跳出來登記參選，在地方政壇掀起波濤；吳敦義日前赴台東輔選時也坦言意外，並盼留下一線機會，籲鄺「競而不選」，但顯然效果有限。

全力拉抬 黨提名人選

國民黨表示，中央考紀會已召開委員會議，審議縣市黨部及黃復興黨部呈報的黨紀案件，最終無異議通過相關所屬黨部建議開除黨籍處分，包含嘉義市黨部呈報蕭淑麗違紀案、桃園市黨部呈報楊麗環違紀案、黃復興黨部呈報鄺麗貞違紀案及高雄市黨部呈報蘇盈貴違紀案，4案也將送交中常會通過。

對此，發言人洪孟楷強調，國民黨22縣市參選人在年中陸續出線，並在7月底領表登記參選，國民黨絕對唯一支持黨籍參選人。他進一步說，過去在各縣市都還希望保有合作及協調空間，但如今已完成登記參選，同時也要讓藍營支持者了解，國民黨確實在這次選戰中，沒有任何模糊空間及利益交換，全力為黨籍參選人拉抬。

林為洲沒選 取消處分

至於考紀會已經開鍘，如今又自己「打臉」，撤除林為洲黨紀處分案，洪孟楷說，原先因林為洲欲脫黨，由地方黨部報請處分案，但是最終沒有登記參選，違反黨紀事實不存在，因此取消處分。

(中國時報)