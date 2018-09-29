回應基層 凝聚正藍軍

2018年09月29日 01:12 中國時報 楊佳穎

國民黨將年底選戰定義為「決戰中台灣」，誓言2018贏得大勝，2020才能重返執政、撥亂反正。不過，這一路走來也是跌跌撞撞，多個縣市頻頻傳出分裂狀況，讓身為黨主席的吳敦義，除了要為「首次沒黨產選舉」傷透腦筋，更要為各縣市協調疲於奔命。

如今，各縣市提名都已底定、展開選戰作業，再加上選在此時揮下黨紀大刀，做出鄭重「宣示」，也象徵吳敦義在選前最後一次清理戰場。

距離投票日逐步逼近，雖然面對民進黨政府執政不力，讓國民黨看到一線希望，每一步仍必須踩的戰戰兢兢，先展現百年老店的「改變」，才是跨出拉攏民心的第一步，相關策略也必須更明確。

而吳敦義最不想看到的事情就是「自己人捅自己人」，且國民黨嘴喊重返執政，除了不重用年輕人的問題要面對，黨內派系問題也早已是心照不宣。

眼看參選人登記結束、各自就備戰位置，國民黨不再「觀望」，啟動「開鍘」，這樣的手段無疑是最容易樹立黨威信的方式，也是吳敦義必須做的；否則，黨中央像「弱雞」的批評若在地方持續發酵，選情將更加嚴峻，另一方面也是宣示黨在這次選舉中不再有模糊空間，藉此機會再度凝聚正藍軍，創造團結氛圍。

此外，國民黨啟動行動中常會到各地與黨員互動，尤其在嘉義、台東等地，都有黨員利用意見交換時間，強烈呼籲一定要做出開除動作，並指出不希望因為地方的分裂、黨中央又沒作為，導致基層輔選人員在推銷候選人時被「講閒話」。

如此看來，祭出黨紀動作，除了讓黨自清、堅定意志，也是回應黨員期待最直接的方式。

(中國時報)