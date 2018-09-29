鎖定中間選民 他們早不在乎黨

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中國時報
／綜合報導

國民黨中央考核紀律委員會28日將脫黨參選縣市長的楊麗環、蕭淑麗、蘇盈貴與鄺麗貞開除黨籍，4人大多回應「早就不在乎這個黨了」。鄺麗貞說要成為中間選民的靠山；蕭淑麗妙回「捨不得我嗎？現在才開鍘」；楊麗環、蘇盈貴表示，早就不是黨員了，蘇還酸說，「應該開除的是曾為黨員的小英總統」。

台東縣長參選人鄺麗貞表示，從電影《天下無賊》劇情聯想到，國民黨有組織、無紀律，她是想喚回國民黨已喪失的信仰與價值，若一切以利益為優先，黨魂何存？有多少優秀同志在利益下被「妥協」？「我們這些中流砥柱，只為能蜚聲初鳴，救黨於沉淪」；她並不意外今天的下場，求仁得仁罷了，從今後沒有政黨色彩，她將成為真正的中間選民與公民力量崛起的靠山。

參選嘉義市長的蕭淑麗說，今年2月已將退黨申請書送至市黨部，正式宣布退黨，為何拖這麼久才辦理？這是國民黨的問題，是「捨不得我走嗎？」、「因為知道蕭淑麗是個人才嗎？」國民黨的處理對她沒影響，她參選以來強調「無色覺醒，無黨心更寬」。

蕭淑麗說，退黨至今沒有與國民黨協商、接洽任何有關選舉的事，因此，嘉義市長涂醒哲指她競而不選、搓圓仔湯等子虛烏有的事，她才會按鈴控告涂醒哲涉嫌加重誹謗、違反選罷法。

參選桃園市長的楊麗環重話回應，「那是他們家務事，還要玩幾次？」她早在8月初宣布退黨，沒什麼好回應，用不著再玩這種遊戲，「這麼大的黨，打我做什麼？應該趕快去輔選可憐的陳學聖」。

「我對這種選舉詐術，只覺得愚蠢而且好笑！」高雄市長參選人蘇盈貴表示，他現在不是黨員，也沒繳黨費，國民黨卻每年送顧問證書給他，立法院也都會送他所謂顧問或最高顧問，「這樣我是否就是他們的成員？」

蘇盈貴強調，國民黨這是不實宣傳詐術，屬於非告訴乃論，任何人都可以告發，要這樣亂搞，選後法院一定跑不完；他更反諷，照這個邏輯，國民黨應該也把小英開除，「因為她也曾經是黨員！」

(中國時報)

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