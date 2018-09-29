郭子乾模仿韓國瑜 笑翻全場

2018年09月29日 01:12 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨高雄市長參選人陳其邁（左二）28日「母雞帶小雞」，與議員選將站在路口拜票。（林宏聰攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁28日「母雞帶小雞」，與議員選將站街頭拜票；對手韓國瑜則上網路直播，與模仿他的藝人郭子乾插科打諢，笑談連日選舉攻防，提到遭諷不認識高雄的路，郭子乾機智代答「這次又不是選郵差」，笑翻全場。

韓國瑜昨參加網路直播節目「市長進行式」，與模仿秀藝人郭子乾同台，上場前2人相見歡，韓國瑜見到打扮成他的郭子乾，當場驚訝笑說「禿頭長得好恐怖」，大讚模仿相似度起碼80分，化妝師功力更是厲害。

200多名觀眾到場力挺，郭子乾一開場高喊韓國瑜競選口號「打造高雄、全台首富」、「高雄人要什麼？錢！」並自創口號「北漂青年，返鄉消費」，還語帶曖昧說：「不要到台北消費，我們高雄娛樂業也很蓬勃！」引來哄堂大笑。

郭子乾模仿韓國瑜，韓國瑜則化身祕書「韓小魚」，關鍵時刻跳出來補充說明政見內容，例如日前被罵翻的開採太平島石油構想，他強調是拋出議題，但也說執行前提是行政院同意、周邊國家同意，「有創意的點子全要拋出去，大幹一場」。

韓國瑜說，今年暑假高雄旅宿業住房率又比去年降30％，城市沒有活力、人才出走、房地產起不來，就像他小時候都考第一名，國三把馬子後成績一落千丈，才考30分，被媽媽打一頓，就變6、70分，「現在高雄就是30分，但一用力就能一飛沖天」。

陳其邁則展開「母雞帶小雞」行動，昨日上午首度與三民、左楠、旗鼓鹽跨選區議員參選人站路口拜票，表示選戰剩不到2個月，要把握時間與選民接觸；至於韓國瑜參加的網路直播節目，他也有受邀，排定10月登場。

針對陳其邁路口拜票，韓國瑜指選舉是八仙過海、各顯神通，議員在路口與民眾面對面非常好，他也有自己的選舉步調，還更自嘲是「禿雞帶小雞」，國民黨沒錢，但絕對會讓選民看到熱情和理想。

(中國時報)