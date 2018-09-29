小英推薦入黨 蔡其雍後台硬

蔡英文總統巡視金門時，前金門縣環保局長蔡其雍（左二）跟隨相伴。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
國民黨提供之蔡其雍入民進黨申請資料。（國民黨提供）

前金門縣環保局長蔡其雍捲入前總統陳水扁兒子陳致中招待所疑雲，風波持續延燒。國民黨發言人洪孟楷昨再加碼爆料，蔡其雍為民進黨員，還是經由總統、黨主席蔡英文推薦入黨的，換句話說就是標準的英系子弟兵。而身為蔡的嫡系人馬，又是酒駕、又是出入女侍陪酒招待所，「蔡英文沉默，是在鼓勵這樣的行為嗎？」

洪孟楷拿出蔡其雍的入黨申請資料指出，有自稱民進黨金門縣黨部的民眾，因為看不慣事件發生至今，民進黨中央完全沒任何回應，蔡英文也神隱、不發一語，才會主動爆料蔡其雍就是民進黨員。

標準英系子弟兵

且這位金門綠營民眾還告知，蔡其雍是蔡英文在金門的「大掌櫃」，蔡英文親筆推薦蔡其雍入黨，這在金門島早已不是祕密。

洪孟楷進一步說，相關入黨申請資料中，蔡其雍的出生年月日、照片及手機號碼、地址等私人資料，都與目前可查證的公開資料吻合，確實是蔡其雍本人。

牽線暗助陳福海

最令人注目的是，介紹蔡其雍入黨的，就是蔡英文本人，可動用黨主席親自為其介紹入黨，並在申請書上親筆簽名，相信與蔡英文的關係一定非常密切，難怪也能擔任蔡英文競選總統時的金門主委，這層深綠關係可謂親上加親。

洪孟楷接著再指出，蔡其雍幫他主子金門縣長陳福海，運作由蔡英文提案讓民進黨中央結合在地勢力。即今年8月22日在民進黨中執會由蔡英文親自提案的金門縣長提名作業，民進黨要結合在地力量以開拓票源，所以蔡其雍牽線讓民進黨暗助陳福海參選。

換言之，陳福海就是蔡英文力挺的縣市長候選人，「支持陳福海就是支持蔡英文，因為陳福海就是蔡英文禮讓力挺的人選！」

要蔡出面說清楚

洪孟楷最後3問民進黨，首先，蔡其雍是否確實為民進黨員？第二，推薦蔡其雍入黨的蔡英文能認同他圍標、酒駕，以及與陳致中出入招待所嗎？第三，去年告誡民進黨人員不得涉足不當場所或做出有違社會觀感、傷害黨形象之事，如今事發3日蔡沒任何回應，是在神隱、躲藏什麼？要求她出面說清楚。

(中國時報)

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