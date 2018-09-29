黨籍資料外洩 民進黨要查

2018年09月29日 01:12 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

前總統陳水扁的兒子陳致中遭周刊爆料前往有酒店妹坐檯的私人招待所，扯出民進黨籍的前金門環保局長蔡其雍也在場，對於國民黨爆料，其入黨推薦人就是身兼黨主席的蔡英文總統；民進黨祕書長洪耀福反問，「他是黨員嗎？」媒體拿出國民黨出示的入黨申請書後，洪耀福驚呼，「他（國民黨）真的拿到我們這個！」

國民黨昨天除了秀出蔡其雍申請入黨的資料，證明推薦人正是蔡英文，並痛批蔡其雍酒駕、出入有女陪酒的招待所，蔡英文卻神隱，應該出面說清楚。

洪耀福受訪表示，「他是黨員嗎？我要查一下才知道」；在媒體出示相關資料後，洪耀福驚呼，「他（國民黨）真的拿到我們這個！那就要徹查，誰爆料，把我們黨籍資料都外洩」；蔡其雍是黨員也是無所謂；媒體又追問，「但是蔡主席不是有說，不要出入不正當場所」；洪耀福則表示，是黨員就要調查。

洪耀福指出，蔡其雍若是黨員也沒什麼，國民黨要證明什麼？媒體說，「要蔡英文負責」；洪表示，全台灣蔡英文所有事情都要負責，又不是只有這件事，誰走路跌倒也要負責，所以台灣公民都要負責。「倒底要她（蔡英文）負責什麼？國民黨就是這樣，要牽拖，要在那亂」。

至於傳出民進黨利用蔡其雍要跟金門縣長陳福海在年底選舉合作，是雙方牽線人？洪耀福說，「利用，也沒有ㄟ」；黨員在各地不論什麼工作，都尊重黨員的選擇，並未有任何陰謀論，誰去做什麼工作，就說是去跟誰牽線，沒那麼複雜。

(中國時報)