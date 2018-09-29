新聞透視－國民黨金門大戰略 營造藍綠對決

2018年09月29日 01:12 中國時報 李金生

當金門縣民進黨唯一一席議員陳滄江因副總統陳建仁在南台灣823水災時，舉家前往金門旅遊，憤而公開宣布退黨，並痛批黨中央在縣長選舉「禮讓」陳福海，國民黨從此刻起，即努力將這場要讓金門藍天再現的選戰，一步步導向「藍綠對決」。

儘管尋求連任的陳福海一再表明心中沒有藍綠、只有福利金門鄉親的政策和堅持，試圖與綠營脫鉤，但在蔡其雍捲入前總統陳水扁之子陳致中夜赴酒女陪侍的招待所事件後，也讓國民黨抓到要害，勢必牽動金門縣長選情。

雖然國民黨徵召的縣長參選人楊鎮浯競選總部，始終未對此事發表評論，只保持「密切關注」，但地方政壇人士評估，金門原本就是藍大於綠，楊正等待最適當的出手時機，而國民黨地方黨部與中央黨部則採分進合擊方式，一步步將陳「染綠」，導向與綠營關係密切的位置。

陳福海近來力推自己是「本色覺醒」，試圖向鄉親說明在金門最關鍵發展時刻，唯有藍綠紅「通吃」，才能找到大步邁進的契機，包括力挺兩岸通水等。但在蔡其雍事件後，隨著選戰日漸升溫，陳福海如何突破宣傳困境，已成地方人士觀察重點。

對一心想收復失土的藍營來說，從年金改革、陳建仁事件，都可成為打擊綠營的目標，讓陳福海危機感日漸升高，因此蔡其雍出事後，陳福海立即預告對手將再度趁機抹綠、抹黑，並直指為藍綠惡鬥將開始。

但明眼人都看得出來，這只是「小菜」一碟，國民黨從黨中央到地方等著炮轟陳福海的重炮，將在決戰時刻拉到最前線。

(中國時報)