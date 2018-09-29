北農考察紅燈區 丁守中批浪費公帑

2018年09月29日 01:12 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中28日痛批，北農經理吳音寧帶董事會去歐洲考察，行程卻安排到紅燈區，根本是去觀光，浪費公帑。

對於北農選出董事長，是否代表和市政府爭議處理完了？丁守中說選出新董事長，吳音寧應該會辭職，她已在安排畢業旅行，但她這趟代表北農去考察，安排行程甚至包括到紅燈區，跟北農業務完全無關，此外也會去羅浮宮、塞納河、精品百貨、春天百貨公司，完全是酬庸。

針對時代力量質疑他的政見對里長大灑幣，丁守中說里長是基層民選公職人員，卻完全沒薪水，他提出增加的配備完全是里長工作上所需的配備，電腦、手機都跟市府網絡連結，增加市民跟市府聯絡的管道，提升里長服務科技化，不管機車手機或電腦，都要列冊，屬於公物，要依法交接。

丁守中還說，依照《民選公職支給條例》，對於所有民選公職，都有相關薪水和必要執行業務的配備，只有里長連薪水都沒有，也沒有相關配備和年節慰問金，既然他們也是民選公職，卻只有義務沒有權利，這對里長不公平。

對於台北市選委會不辦公辦政見辯論會，丁守中說應該公布是哪位參選人不願辯論，世界首都市長選舉多半會辦辯論，柯市長一向講究公開透明，那就公布。

丁守中28日前往內湖跟基層座談，他表示，每個區都有一區一亮點的計畫，基隆河沿線從大直橋到陽光出水站這段3.5公里距離，幾乎沒有任何跨橋或地下的隧道能夠跨過基隆河，造成大直和內湖交通堵塞，應該有更多交流道接到高速公路，這些他當選會來做。

此外內湖垃圾山還有90萬立方公尺的垃圾，長期滲漏，汙染基隆河下游，移除垃圾山後可空出15公頃的龐大土地，不管做公園或其他開發設施，都對地方有很大幫助。

(中國時報)