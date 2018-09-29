極樂歐洲 吳音寧會交報告

2018年09月29日 01:12 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北農總經理吳音寧先前打算赴帛琉推廣蔬果，後來吳雖取消行程，改派部屬前往，但遭批效益有限，如今吳音寧又被爆出10月將率隊赴歐洲考察，12天行程挨批「太奢華」，不過，包括台北市長柯文哲與甫上任的北農董事長、北市工務局長彭振聲都為吳緩頰。柯文哲更罕見為吳抱屈稱，「不要單單從表面評論一個人！」

北農28日選出新任董事長，會議不到1小時即順利結束，7席常董鼓掌通過，由彭振聲兼任北農董事長。彭振聲說，工務局主要負責市場改建，如今可以直接和吳溝通，就能拍板定案，更自信表示，「我們可以溝通，沒問題啦！」

繼本月12日赴帛琉推廣蔬果，北農再以考察批發市場為由，訂10月赴歐洲進行12天的考察行程，由於行程除了3天市場考察，還包含塞納河遊船、羅浮宮、紅燈區、拉法葉百貨等，團員含自費的眷屬共36人，每位團費12萬7000元，遭諷「極樂歐洲遊」。

對此，彭振聲緩頰說，他剛上任不會參加，但員工出去外面見識見識，相信對於農產經營會有幫助，且行程也經董監事同意，就順其自然，盼外界勿過度解讀。

先前屢次與吳音寧針鋒相對的柯文哲昨出席祭孔大典，會後受訪一改高調姿態稱，公司治理要看它的業務是什麼，不要單單從表面評論一個人，就好像外交部長都沒在辦公室上班，他本來就是要去做外交，所以要看他的業務、理由是什麼。

吳音寧澄清，往年都會安排出國考察，其中將前往荷蘭花卉批發市場、鹿特丹拱形市場、法國漢吉斯批發市場等，「一定會公布考察報告」；先前赴帛琉推廣，雙方已簽署貿易協議書，11月出口農產品到帛琉。

(中國時報)